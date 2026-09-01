CaixaBank entrega la camiseta oficial del Mundial a la selección femenina de baloncesto

CaixaBank ha entregado la camiseta oficial del Mundial a la selección femenina de baloncesto. - CAIXABANK

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha hecho entrega este martes de una camiseta a la selección femenina de baloncesto en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas antes de su viaje a Alemania para disputar, del 4 al 13 de septiembre, el Campeonato del Mundo.

Como socio patrocinador de la Federación Española de Baloncesto (FEB), CaixaBank ha organizado el último acto oficial de la selección española femenina de baloncesto en tierras españolas antes de poner rumbo al Mundial.

Gonzalo Gortázar ha querido acompañar personalmente al cuerpo técnico y a 11 de las 12 jugadoras convocadas, así como a la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, para despedirlas antes de la cita mundialista y hacerles entrega de la camiseta oficial con la que disputarán un nuevo Mundial, al que regresan tras ocho años.

El encuentro, celebrado en la Terminal 4 de Barajas, se ha desarrollado en una sala habilitada para la ocasión donde Gortázar ha podido hacer entrega de la camiseta con la que disputarán los partidos oficiales.

Dicha camiseta incorpora ya el parche oficial de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) para las selecciones participantes en el Mundial de Alemania 2026. Durante el encuentro, Gonzalo Gortázar ha deseado suerte al equipo y le ha trasladado el apoyo de la entidad ante uno de los grandes retos deportivos de la temporada.

"Esta selección representa ambición, talento, trabajo en equipo y capacidad para volver a ilusionar a todo un país. Para CaixaBank es un orgullo acompañaros en este Mundial. Os deseamos el mayor de los éxitos y, sobre todo, que disfrutéis de un camino que ya es un ejemplo para muchas niñas y jóvenes", señaló Gortázar.

En el acto ha estado presente Elisa Aguilar, quien ha querido destacar que esta camiseta que ha recibido el equipo tiene un "valor especial" y un "peso muy importante" porque es con la que la selección asume la representación de España en esta Copa del Mundo.

"Gracias a CaixaBank y a Gonzalo Gortázar por su apoyo de todos estos años a nuestro baloncesto femenino, y por protagonizar un acto tan simbólico, el momento en que estas jugadoras pasan a ser quienes enarbolan la bandera de nuestro país en un Mundial al que regresamos, cargados de sueños, ocho años después", comentó Aguilar.

'VOLVEMOS A SOÑAR', 'VOLVEMOS A CREER'

La selección afronta la cita bajo el lema 'Volvemos a soñar', con el que la FEB ha querido implicar a la afición en el regreso del equipo a un Mundial ocho años después.

Berlín 2026 será la octava participación mundialista de España. En las siete anteriores, la selección consiguió tres medallas: bronce en República Checa 2010, plata en Turquía 2014 y bronce en Tenerife 2018. El campeonato supondrá, además, el debut mundialista de una nueva generación, ya que, salvo Alba Torrens, ninguna de las jugadoras de la convocatoria definitiva había disputado antes esta competición.

También será el primer Mundial de Miguel Méndez como seleccionador nacional. España llega a Berlín como actual subcampeona de Europa tras la medalla de plata obtenida en el Europeo de Atenas 2025. Para este nuevo ciclo, CaixaBank también se ha volcado con su propio eslogan 'Volvemos a creer', que destaca el elemento esencial que hay detrás de todo un campeonato de esta envergadura: la emoción.

CaixaBank es socio patrocinador de la FEB y de la selección española, tanto femenina como masculina, en todas sus categorías, que van desde la absoluta hasta la sub-16, y patrocinador principal de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, con el objetivo de impulsar el baloncesto en silla de ruedas.

Al mismo tiempo, la entidad financiera es patrocinadora de múltiples canteras de baloncesto en España, tanto profesionales como amateurs. A través de la vinculación con los equipos, CaixaBank promueve la práctica y la promoción del baloncesto para equipos de formación y escuelas de baloncesto en todo el territorio de influencia.

Mediante estos acuerdos CaixaBank pretende fomentar la participación en competiciones oficiales de dichos equipos, así como la organización de campus, concesiones de becas a jóvenes deportistas y formación de entrenadores.

La entidad financiera lleva apoyando al baloncesto nacional desde el año 2013 y su implicación y la activación de múltiples iniciativas en torno a este deporte han ayudado a visibilizar y ampliar la repercusión de los mayores éxitos cosechados internacionalmente.

En su implementación de la estrategia de patrocinio local, CaixaBank ha colaborado con los principales eventos baloncestísticos que se han celebrado en la última década en España, tanto profesionales como amateurs, trasladando los valores del deporte a todos los rincones del país.

Prueba de ello es la apuesta como patrocinador oficial de la Copa del Mundo de 2014 celebrada en España, la colaboración con la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino celebrada en Tenerife el año 2018, el Eurobasket femenino que se disputó en Valencia en 2021.

Igualmente, destaca su histórico compromiso con el Circuito 3x3 CaixaBank, el mayor circuito de baloncesto 3x3 en la calle que se disputa desde el año 2012, una de las competiciones de referencia del deporte base que ha congregado a 64.000 jugadores de todas las edades y que ha recibido más de 475.000 visitantes tras realizar 143 paradas en más de 50 ciudades españolas a lo largo de su historia.

CaixaBank también colabora con la FEB con el fin de fomentar un programa de voluntariado deportivo que trascendiera la propia competición: el programa voluntarios FEB CaixaBank. Creado con motivo de la Copa del Mundo Masculina celebrada en España 2014, actualmente el programa ha conseguido tejer una sólida comunidad de cerca de 25.000 voluntarios, que dan apoyo a todos los eventos oficiales de baloncesto organizados por la FEB.