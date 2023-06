Carles Duran: "Le pondría un notable alto, casi excelente, a la temporada"

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Club Joventut Badalona, Carles Duran, le pondría un "notable alto" y "casi excelente" a la temporada de su equipo tras llegar a semifinales de 'su' Copa del Rey, a semifinales de la Liga Endesa y también a 'semis' de la Eurocup.

"Creo que llegamos bien a la Copa, nos hubiera gustado llegar mejor a la Eurocup, pero hicimos un buen torneo donde nos eliminó el campeón. Y en los 'Playoff' de la ACB hemos dado nuestro máximo. Le pondría un notable alto, casi un excelente, a nuestra temporada", aseguró a los medios del club.

Para Duran, esta campaña ha sido larga y muy competitiva. "Personalmente, estoy satisfecho, pero lógicamente queremos más. En los momentos de las derrotas estás triste, pero el equipo ha intentado ser el mejor Joventut posible", valoró.

Una de las claves del "casi excelente" es el buen trato de la cantera. "Desde mi llegada es clave que el equipo tenga una identificación dentro del vestuario. Todos los jugadores están muy identificados, no sólo los veteranos, sino a los que entran también. Con la gente de la casa tenemos un plus, no sólo juegan por jugar, juegan para la Penya", celebró.

"Seguro que habría cambiado cosas durante la temporada, desde la gestión del vestuario, o en algún partido determinado. En líneas generales estoy satisfecho. Cuando comience la próxima temporada haré alguna reflexión de la pasada, pero estoy orgulloso del trabajo que ha hecho el grupo de trabajo. Con la derrota todavía puedo mejorar, y es el handicap que me pongo", manifestó.

En una temporada tan exigente, Duran valoró los buenos momentos y los que habría cambiado. "Jornada a jornada crecía el ambiente en el Olímpic y crecía el equipo. El punto más alto seguramente ha sido el 'Playoff', pero tengo recuerdos de la Copa, contra el Hapoel. Creo que ha sido una unión entre equipo y afición que llevaba tiempo sin recordar", añadió.

Pero, sobre todo, celebró que la cantera de la 'Penya' siga dando buenos frutos. "Cuando yo entré en el club hace muchos años, en el baloncesto formativo no todo el mundo intentaba sacar jugadores. Ahora ha cambiado, la sociedad ha cambiado, muchos clubs intentan buscar a jugadores. Lo que hacemos ahora tiene mucho más mérito porque es muy difícil encontrar jugadores y competir. La Penya siempre compite y saca a jugadores. No se trata de ganar, sino sacar a jugadores para el primer equipo, pero los chicos están llevando a la Penya al nivel más alto", celebró.