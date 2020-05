Carroll: "Tengo el deseo de jugar al máximo nivel y ganar más títulos"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El escolta del Real Madrid Jaycee Carroll explicó que el deseo de "jugar al máximo nivel y ganar más títulos" le empujaron a renovar con el cuadro blanco hasta junio de 2021, una noticia que se conoció este jueves y para la que ayudó también el cariño de su afición.

"Estoy muy contento y animado. Cuando vine a Europa siempre tuve el sueño de encontrar un hueco en un equipo importante y hacer que fuera una casa para mí", dice en una entrevista a Realmadrid.com y Realmadrid TV, después de anunciarse su renovación.

Carroll confesó los motivos de quedarse en el Madrid. "Queda mucho por competir todavía y tengo el deseo de ganar más títulos y jugar al máximo nivel. Cuando lo dejas no puedes volver a retomarlo igual y quiero aprovecharlo al máximo", afirma.

"Ha sido una parte importante de esta decisión. El cariño que me ha dado la afición en estos años ha sido unas de las razones principales. Me encanta jugar en el Real Madrid y lo tuve en cuenta al reflexionar sobre la decisión", añade.

Además, el estadounidense reconoce la importancia también del técnico Pablo Laso. "Significa mucho. En este tiempo ha sido uno de los entrenadores más exitosos en el Real Madrid y yo he tenido el privilegio de formar parte de este equipo. Estoy muy contento. Desde el primer año, él ha entendido en lo que yo puedo ayudar en la pista y me ha dado la oportunidad de hacerlo al máximo nivel", apunta.

Carroll, que se queda hasta ahora con la "primera Copa del Rey en Barcelona", la Euroliga de 2015 y su vida familiar en Madrid, confía en agrandar un increíble palmarés. "Me quedan más títulos por ganar, más partidos, más triples por meter. Llevo 19 títulos aquí y me gustaría llegar al menos a 20 o más", confiesa.

"Muchas gracias por el amor que me habéis dado en estos 10 años. Voy a dar el máximo en la pista para que podáis disfrutar. Os he escuchado y me quedo un año más", termina como mensaje a la afición.