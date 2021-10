La Cartuja da una emotiva bienvenida a los 18 primeros miembros del Salón de la Fama de la FEB

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Estadio de La Cartuja en Sevilla albergó este jueves el primer ingreso de miembros en el Salón de la Fama de la Federación Española de Baloncesto (FEB), una primera emotiva Ceremonia de Ingreso que fue protagonizada por sus 18 primeros miembros de esta novedosa iniciativa con la que se pretende reconocer y recordar a protagonistas destacados y de todos los colectivos del baloncesto nacional.

El grupo más nutrido que ingresó fue el de jugadores, con la entrada de Juan Carlos Navarro, Amaya Valdemoro, 'Epi', Juan Antonio Corbalán, Emiliano Rodríguez, Fernando Martín (in memoriam), Maribel Lorenzo (in memoriam) y Arvydas Sabonis, mientras que a nivel de entrenadores fueron reconocidos María Planas, Pedro Ferrándiz, el único ausente, y Antonio Díaz Miguel (in memoriam).

El árbitro Miguel Ángel Betancor; los contribuidores Club Esportiu Laietà, Ramón Trecet, Anselmo López (in memoriam), Andrés Montes (in memoriam), la ciudad de Alcobendas y la selección absoluta femenina campeona de Europa en 1993 completaron la primera promoción que recibió un balón dorado y la insignia que les acredita como 'hall of famers'.

"Tengo el honor de llevar cinco años y medio en este cargo, hemos tenido noches maravillosas, pero no una tan emocionante como esta. Esto es mucho más, yo viajo por todo el mundo, y es la forma de agradecer la admiración que me transmiten", celebró el presidente federativo, Jorge Garbajosa.

Para el máximo mandatario de la FEB, "expresar con palabras" sus sentimientos durante el acto era algo "muy difícil". "Sólo deciros gracias por permitirme vivir esta noche", afirmó el exjugador madrileño.

Por su parte, Javier Imbroda, exseleccionador nacional y consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, recordó que es "de los muchos niños que crecieron con un poster de la selección en la habitación". "Gracias a los 18 elegidos, siempre fuisteis una inspiración, muchas gracias de verdad por todo lo que habéis representado y seguís representando", afirmó.

El primero en ingresar en el Salón de la Fama fue Ramón Trecet, que aseguró vivir "uno de los momentos más emocionantes" de su vida y que subió con el mismo traje con el que retransmitió su "último partido" de la selección española. Tras él, fue el turno de Carolina Mújica, capitana de la histórica selección femenina campeona de Europa en 1993 y que se lo dedicó a Pilar Valero, y de Juan Carlos Navarro, feliz de recibir un reconocimiento "especial" y que se acordó del FC Barcelona y la selección, sus "dos familias".

Alberto López, hijo del histórico Anselmo López, celebró "una gran iniciativa" y dio las gracias por la elección de su padre, y Nelson y Orson, los hijos del fallecido Andrés Montes, tiraron del famoso eslogan de su padre para recordar que "la vida es maravillosa". Anabel y Silvia Nieto representaron a su madre, la recordada Maribel Lorenzo.

Antonio Martín, presidente de la ACB, recogió la mención en nombre de su hermano Fernando Martín, Eva Latorre lo hizo en nombre de su marido, Antonio Díaz-Miguel, y el exjugador lituano Arvydas Sabonis, el último en subir al escenario, tampoco se quiso perder una ceremonia por un reconocimiento que quiso "compartir" con Gonzalo Gonzalo, fallecido presidente del desaparecido Forum y que no tuvo "miedo" de ficharle..

Amaya Valdemoro se lo dedicó a su padre, María Planas reconoció no tener "palabras por este honor", Juan Antonio San Epifanio, 'Epi', no se olvidó de "todos" sus compañeros porque sin ellos no habría sido elegido, y Juan Antonio Corbalán, su compañero de selección y de la plata olímpica de 1984, subrayó todo el baloncesto forma "parte de una misma familia y de unas mismas ilusiones".

Emiliano Rodríguez reconoció su emoción, Miguel Ángel Betancor apuntó que con su nombramiento entraba fundamentalmente "el arbitraje", Rafael Sánchez Acera y Angel Sánchez Sanguino, vicealcalde y segundo teniente de alcalde de Alcobendas, recogieron la distinción en nombre de la localidad madrileña, y Jaume Riera, presidente del Club Laietà, que expresó que su entidad "representa lo que debe representar el deporte".

El acto lo cerró el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, que recalcó que "uno de los grandes honores" que ha tenido desde su acceso al cargo fue el de "iniciar el expediente que ha concluido con la concesión de la Gran Cruz de la ROMD a Pau Gasol".

"Esos valores del baloncesto siguen siendo importantes y teniendo vigencia por ejemplos como el suyo. Lo que hacéis engrandece a nuestro deporte y a nuestro país", admitió el dirigente.