Casademont Zaragoza decide terminar con Jesús Ramírez como entrenador

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Casademont Zaragoza anunció este domingo la destitución del técnico Jesús Ramírez, después de la última derrota el sábado en Liga Endesa contra el Joventut, y con solo seis victorias esta temporada en Liga Endesa.

"Casademont Zaragoza ha decidido poner fin a la etapa de Jesús Ramírez al frente del banquillo del equipo masculino", anunció el conjunto maño en un comunicado oficial, rompiendo su relación con un Ramírez que había llegado a Zaragoza el pasado verano.

"La situación deportiva del equipo -marcada por los resultados en la liga, la eliminación de la competición europea y la dinámica del grupo- ha llevado a la entidad a tomar esta decisión con el objetivo de afrontar la próxima fase de la temporada con un nuevo impulso", añade la nota oficial.