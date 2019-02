Casimiro: "El año pasado el equipo que casi peor iba fue campeón"

Publicado 13/02/2019 17:59:27 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, ha destacado que su equipo tiene "expectativas altas y buenas sensaciones" antes de la Copa del Rey, pero ha añadido que él solo vive del "presente" y lo ha ejemplificado con lo ocurrido el año pasado, cuando "el equipo que casi peor iba fue campeón", en referencia al Barcelona.

"Las expectativas son altas. Llegamos con buenas sensaciones, en buen momento. No es garantía de éxito, en la Copa nunca sabes. El año pasado el equipo que casi peor iba fue campeón, no me voy a agarrar a un partido que pasó ya hace un mes y pico, vivo del presente. Ni me interesa el pasado ni el futuro y el presente con Unicaja ahora es apasionante y muy bonito", analizó Casimiro ante la prensa.

"En el club percibo que desde hace tiempo se trabaja en la Copa del Rey, un objetivo al que hay que llegar", explicó el técnico, quien ha "detectado la ambición que tiene todo el mundo" en el club andaluz. "Esa ambición también la tienen los jugadores, la tenemos todos y queremos hacerlo lo mejor posible. No es presión, es todavía una motivación más para intentar hacerlo lo mejor posible", aclaró.

El primer escollo será este jueves el Iberostar Tenerife, un equipo que "maneja muy bien sus conceptos tanto defensivos como ofensivos". "Cada vez está apareciendo más en la Copa, es sólido y pelea en la parte de arriba de la clasificación. Debemos encarar el trabajo con humildad para intentar hacerlo bien y poderles derrotar", analizó.

En cuanto al estado físico de Carlos Suárez, cuya participación será duda hasta el final, Casimiro dijo que piensan "aprovechar cada hora que pase". "No le hemos podido medir en un ritmo de partido y no ha completado todos los entrenamientos con el equipo. Una vez estemos allí, evaluaremos y a ver si cada día que pasa puede ir cogiendo mejores sensaciones. Tomaremos la decisión mañana mismo, lo que ha hecho hasta ahora no es referente", concluyó.