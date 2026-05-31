El CD Ilunion conquista la Superliga y cierra el triplete

El CD Ilunion celebra la conquista de la Superliga de BSR 2025-2026 - BSR ESPAÑA

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El CD Ilunion se proclamó este domingo campeón de la Superliga de Baloncesto en Silla de Ruedas 2025-2026 después de imponerse por 85-75 en una inesperada final al Amivel Reyes Gutiérrez para defender su victoria del año pasado, cerrar su triplete y su decimonoveno título liguero.

Guadalajara acogió la 'Final a Cuatro' del torneo entre el Amiab Albacete, el CD Ilunion, el Bidaideak Bilbao Basket y el Amivel Reyes Gutiérrez, este encargado de evitar una nueva final entre el conjunto albaceteño, el mejor de la Liga Regular, y el madrileño, segundo clasificado.

El equipo malagueño dio la sorpresa ante los de Abraham Carrión y se clasificó para la final tras batirles por 69-73 liderado por el mexicano Ezequiel Esparza, con 22 puntos, lideró el billete para una final inédita ante el Ilunion, que ganó con mucha autoridad (81-61) al Bidaideak.

La final fue igualada, pero el conjunto que entrena Víctor Ramos, campeón de Europa hace unas semanas, encontró de nuevo en un descomunal Terry Bywater, la llave para desarmar a su rival. El veterano jugador británico anotó 41 puntos en un encuentro muy igualado hasta el descanso (47-41). Tras este, el Ilunion apretó, abrió una buena brecha en el marcador con un parcial de 11-2 y ya no tuvo problemas para completar el triplete tras la conquista también de la Supercopa de España.