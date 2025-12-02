Chase Audige, refuerzo para el perímetro de Unicaja

Archivo - Chase Audige - Europa Press/Contacto/Jasper Jacobs - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS)

El escolta estadounidense Chase Audige se convirtió este martes en nuevo jugador del Unicaja, procedente del Bosna-Sarajevo, hasta final de temporada, como refuerzo del perímetro malagueño.

"El Unicaja ha alcanzado un acuerdo para incorporar al escolta Chase Audige (1,93 metros, 26 años). El jugador, estadounidense con pasaporte jamaicano que le permite jugar con licencia cotonú, llega procedente del Bosna-Sarajevo hasta final de temporada", anunció el equipo andaluz en un comunicado.

A expensas de superar el reconocimiento médico, Audige aterriza en la Liga Endesa procedente del Bosna-Sarajevo de Bosnia y Herzegovina, equipo con el que disputaba este curso la FIBA Europe Cup, donde ha promediado 13,5 puntos, 2,3 robos, 1,4 rebotes y 1,3 asistencias en 8 partidos. En la ABA League, ha firmado 10,6 puntos y 1,9 robos en 7 encuentros. Llega, además, tras disputar recientemente la Ventana FIBA con la selección de Jamaica, con la que ha disputado dos partidos frente a Puerto Rico.

Natural de Pottstown, Pennsylvania (Estados Unidos), Audige jugó en los equipos universitarios de William & Mary Tribe (2018-19) y Northwestern Wildcats (2020-23). Una vez que concluyó su periodo en la NCAA, dio el salto en el curso 2023-24 al mundo profesional en la G-League, donde estuvo en el Capital City Go-Go y el Windy City Bulls. Al año siguiente, la temporada 2024-25, debutó en Europa don el Filou Oostende belga, con el que disputó la BCL, en la que promedió 14,8 puntos, 4,1 rebotes y 3,2 asistencias.

"Está previsto que Chase Audige aterrice en Málaga el próximo jueves, tras lo cual pasará reconocimiento médico en el Hospital Quirónsalud Málaga, para incorporarse a los entrenamientos ya el viernes", añade el Unicaja.