Chimezie Metu: "Este no puede ser el final de nuestra historia"

El interior, operado en Estados Unidos del tendón de Aquiles, confía en poder regresar al Barça pese a terminar contrato en junio

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot estadounidense Chimezie Metu, de 28 años y 2,08 metros, ha sido operado en Estados Unidos de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió la semana pasada en Barcelona y que le tendrá varios meses de baja, más allá del fin de su contrato con el Barça en junio de este año, si bien quiere que su idilio con el club y la ciudad no termine así y confía en poder renovar.

"Hemos ganado, hemos perdido, hemos reído, hemos llorado, hemos discutido, hemos gritado, hemos comido y celebrado juntos y estos momentos estarán conmigo para siempre. Hemos compartido un vínculo especial durante los últimos meses y, aunque este capítulo ha terminado bruscamente, sé que éste no puede ser el final de nuestra historia", escribió Metu en una carta abierta a la afición blaugrana.

Ya operado del tendón de Aquiles, y cerca de poder empezar una larga recuperación para poder volver a las pistas, el interior reconoce que ha sido una semana "difícil" para él, intentando procesar esta lesión. "Ojalá pudiera expresar con palabras cómo estoy de agradecido tanto al club como a la ciudad de Barcelona por todo el amor y el apoyo durante los últimos 7 meses", valoró.

Metu, que termina contrato el 30 de junio, da por hecho con estas palabras que su etapa en el Barça ha llegado a su fin, pero no cierra la puerta a poder abrir un nuevo capítulo blaugrana en su vida, sea vía renovación --pese a que estaría todavía lesionado en el arranque de la siguiente campaña-- o vía nuevo contrato en el futuro.

"Mis expectativas se superaron en todos los sentidos desde el momento en que aterricé en Barcelona. Ha sido un honor lucir la blaugrana este año. No sé qué depara el futuro, pero algo que sé es que este club ocupará un sitio especial en mi corazón para siempre. El Barca me ha vuelto la alegría de hacer lo que más quiero, me permitió ser yo mismo y no puedo agradecerlo lo suficiente", se sinceró.

"Estoy eternamente agradecido de que nuestros caminos se hayan cruzado y espero que lo vuelvan a hacer pronto. Hasta entonces seré el apoyo más grande para este equipo durante el resto de la temporada. Visca el Barça! Som-hi!", se despidió Metu.