Chus Mateo: "Aday Mara ha hecho un recorrido propio de alguien que promete ser importante a futuro"

Chus Mateo durante un entrenamiento de la selección en Zaragoza - ALBERTO NEVADO

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, pidió este miércoles "paciencia" con los jugadores jóvenes del equipo, con los que hacen "un trabajo de presente, pero también de futuro", aunque no duda del posible impacto del pívot Aday Mara, el cual ha hecho "un recorrido propio de alguien que promete ser alguien importante a futuro".

"Creo que tanto con Aday como con el resto de jugadores jóvenes estamos tratando de hacer un trabajo de presente, pero también un trabajo de futuro, y ahora tocan unos años en los que esperemos recoger el fruto que se ha ido sembrando gracias al buen trabajo de los clubes y de los entrenadores españoles", afirmó Mateo a los medios en Zaragoza donde está concentrada la selección para el partido ante Portugal de este viernes y clasificatorio para el Mundial de 2027 en Catar.

En el caso concreto del pívot aragonés, el madrileño recalcó que "ha hecho un recorrido propio de alguien que promete ser alguien importante a futuro". "Va a debutar aquí delante de su afición, que es el mejor debut posible, con la selección nacional, pero él ha tenido que trabajar mucho y que sacrificarse mucho", recordó.

"Sus dos primeros años de universidad en los Estados Unidos no fueron fáciles para él y ha terminado y ha culminado esta etapa con un hito que ha sido ganar la NCAA, que es la primera vez que un español es capaz de conseguir un campeonato tan importante como este", añadió en referencia al primer paso por UCLA y el posterior más brillante en Michigan de Mara.

Así, el seleccionador tiene claro que el joven jugador aragonés "va en la línea que se pretende con él". "Creo que va en una formación adecuada, pero, obviamente, con él, como con el resto de los jóvenes, hemos de ser cautos, hemos de tener paciencia, hemos de dejar que maduren en sus tiempos y a cada uno le llegará su momento porque son realmente jugadores de muchísimo nivel", sentenció.

Por otro lado, se mostró "encantado de poder formar parte de esta fiesta del baloncesto aquí en Zaragoza", donde el viernes se medirán a Portugal en el inicio de la segunda fase de clasificación para el Mundial de Catar de 2027, con la selección femenina jugando posteriormente dos amistosos el sábado, ante Mali, y el domingo, ante China, preparatorios para el Campeonato del Mundo del próximo mes de septiembre.

El madrileño recalcó que jugarán "delante de una afición magnífica, que siempre apoya a los equipos que juegan aquí". "Ojalá que a nosotros en particular, ante Portugal, nos puedan ayudar mucho porque será un partido difícil".

"Hay muchos alicientes, realmente, para venir a vernos en directo. Creo que hay un equipo que está jugando con un estilo atractivo para el público y hay alicientes como el posible debut de Aday Mara que, independientemente de que haya algún otro jugador con el que también la afición puede identificarse como Santi Yusta o Jaime Pradilla, obviamente es el más atractivo para esta afición que siempre responde", aseguró en relación a los jugadores zaragozanos que tiene en esta concentración.

También ve positivo "la posibilidad de entrenar conjuntamente, de estar en el mismo hotel y de compartir tiempos también de convivencia" con la selección femenina. "Desearles lo mejor a ellas, que ahora mismo tienen mayor el protagonismo porque están preparando un Mundial. Ojalá que nosotros pronto podamos decir lo mismo porque significaría eso que ya estamos clasificados", indicó.

"Nada más que desearles suerte también a Miguel y a la selección femenina para su Mundial. Van a tener dos partidos que van a servirles un poco para acabar de testar lo bien que están demostrando que juegan como equipo. Ojalá que tengan mucha suerte en el Mundial", sentenció Mateo.