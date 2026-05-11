Chus Mateo convoca a 12 jugadores para una concentración de seguimiento de jóvenes talentos

Archivo - El seleccionador nacional masculino de baloncesto Chus Mateo durante un entrenamiento - FEB - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, ha convocado a 12 jóvenes jugadores para el 'training camp' de seguimiento de talentos, una concentración que está dentro de la nueva estrategia de la Federación Española de Baloncesto (FEB) de cara a trabajar con potenciales futuros internacionales y que se llevará a cabo en Madrid entre el 15 y el 20 de mayo.

De este modo, Mateo ha citado a jugadores que se están desarrollando actualmente en las universidades de los Estados Unidos como Álvaro Folgueiras (Iowa Hawkeyes), Rubén Domínguez (Texas A&M Aggies) o Jordi Rodríguez (Cincinnati Bearcats), los cuales se pondrán a sus órdenes y a la de un cuerpo técnico integrado por varios de los entrenadores españoles de esos centros académicos americanos que integran la red de seguimiento de la FEB en los Estados Unidos.

La concentración tendrá lugar entre el 15 y el 20 de mayo en Madrid con el objetivo de comprobar, de primera mano, la evolución de jugadores mayores de 20 años que ya no están disponibles para las selecciones de Formación, pero que sí podrían alcanzar la Absoluta en los próximos años, indicó la federación en un comunicado.

El organismo que preside Elisa Aguilar advierte que "esta monitorización de talento reforzará la identificación de estos jóvenes con el proyecto de la FEB, que a su vez quiere valorar la evolución y posible llegada a la selección Absoluta de jugadores que, esta temporada, han jugado en categorías de desarrollo como la NCAA americana".

El 'staff' que dirige Chus Mateo quiere aprovechar que se avecina el final de temporada para tomar contacto directo y ampliar su seguimiento sobre algunos de los jugadores nacionales más destacados en la prestigiosa competición universitaria que este año coronó por primera vez a un jugador español, Aday Mara, campeón con Michigan.

Con esta concentración, además, se sienta la estrategia de seguimiento de jugadores en los Estados Unidos que la FEB puso en marcha bajo el liderazgo de Dani Gómez, e igualmente sirve de espaldarazo a jugadores que han concluido su temporada en algunas de las competiciones de la FEB, en las que también se desarrolla el talento de numerosos jugadores españoles.

"Va a ser una gran oportunidad para conocer cómo han ido evolucionando los jugadores que han estado desarrollando su carrera lejos de España, especialmente en los Estados Unidos, y que ya no están bajo el radar de las selecciones de formación de la FEB", reconoció Chus Mateo.

Para el seleccionador, "además de su evolución", este 'training camp' les va a permitir "entender cómo trabajan y cómo entienden el juego". "Estos días de trabajo nos permite acercarnos a una serie de jugadores que, de otra manera, no podríamos valorar si están en disposición de formar parte de la Absoluta en el futuro", admitió.

"El periodo de formación de jugadores en los Estados Unidos es una situación que ha llegado para quedarse y nosotros debemos adaptarnos. Con esta iniciativa, pretendemos no perder de vista a los jugadores que deciden desarrollar su carrera fuera de nuestro país. Y los clubes también pueden valorar si estos jugadores pueden formar parte de sus estructuras en caso de volver a España o a Europa", añadió el técnico.

Entre los jugadores convocados destacan los nombres de Álvaro Folgueiras, fundamental para Iowa en el pasado 'March Madness' y subcampeón del mundo en 2022 con la Sub-17; Rubén Domínguez, jugador destacado con Texas A&M y que ha sido dos veces campeón de Europa con categorías inferiores, Jordi Rodríguez y Victory Onuetu (Hofstra Pride), en su primer año NCAA y campeones del mundo Sub-19 en 2023; o Michael Caicedo, también campeón de Europa en 2019 y en 2022, y que ha competido con el Melilla Ciudad del Deporte en Primera FEB.

Junto a ellos, han sido citados Clemson Edomwonyin (Drexel Dragons), Fabián Flores (DePaul Blue Demons), Lucas Marí (Vermont Catamounts), Conrad Martínez (High Point Panthers), Eddy Valentino Pinedo (UNC Greensboro Spartans), Pablo Tamba (LSU Tigers) y José Roberto Tanchyn (UMBC Retrievers).

Chus Mateo estará junto al equipo durante toda la concentración para evaluar el trabajo realizado, mientras que su ayudante Paco Redondo, coordinador de Formación de Selecciones Masculinas de la FEB, dirigirá el trabajo diario de un cuerpo técnico en el que se incluyen varios entrenadores españoles que han ejercido esta temporada en universidades americanas como Jorge Sanz (Gonzaga), Pedro García (Washington State) y Miguel Mateo (Kansas State).