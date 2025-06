Chus Mateo: "El favoritismo siempre es para alguien, pero aquí lo dejamos aparte"

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, dejó claro que en su equipo dejan "aparte" cualquier atisbo de favoritismo que se les quiera dar en su primera eliminatoria del 'Playoff' por el título de la Liga Endesa ante el Baskonia, una serie que no quiere que se personalice en un duelo entre él y Pablo Laso, técnico rival y del que fue su segundo en el conjunto madridista.

"El favoritismo siempre es para alguien, pero aquí lo dejamos aparte siempre. Hemos vivido tantas cosas que no hay que hacer juicios a priori, sabemos que si somos capaces de hacer un buen partido, vamos a ganar", advirtió Chus Mateo en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la web del club.

El preparador madridista sabe que a partir del martes "empieza todo" por lo que han "luchado en la Liga Regular". "Tenemos que hacer valer nuestra ventaja de campo, es la que tiene que guiarnos en un 'playoff' corto. Este partido es absolutamente clave", recalcó.

Lo que también tiene claro el madrileño es que se miden "a un rival muy peligroso, con una gran capacidad ofensiva y con mucho talento en todos sus jugadores". "Tenemos que intentar controlar todas sus variables ofensivas porque juegan rápido y tienen capacidad de desbordar en el uno contra uno", apuntó.

"Tenemos que tratar de pararles y encontrar nuestras opciones ofensivas, que también las tenemos. Creo que va a ser un partido duro, largo, igualado y que vamos a tener que madurarlo para ganar, sin prisas y con paciencia", añadió al respecto Chus Mateo.

Este dejó claro que sería "un error" centrar toda la eliminatoria en "un duelo Pablo Laso-Chus Mateo". "Somos dos equipos que juegan muy bien al baloncesto. Nosotros tenemos que analizar bien el rival y ver por dónde pasa el partido. Tenemos que hacer muy buen partido para ganar al Baskonia", zanjó.

Finalmente, el entrenador del Real Madrid confirmó que el alero bosnio Dzanan Musa "está disponible ya" para este primer partido tras superar su última lesión en el tobillo, pero no así el argentino Gaby Deck, que está "descartado". "Para los 'playoffs' no lo sé, de momento no se ha recuperado del todo y vamos a ver qué se decide", sentenció.