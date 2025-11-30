Chus Mateo: "Hemos conseguido la atmósfera que queríamos, ojalá generemos ilusión"

El seleccionador nacional de baloncesto, Chus Mateo - FIBA

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de baloncesto, Chus Mateo, celebró haber "conseguido la atmósfera" que buscaba en su primera concentración además de las dos victorias, después de superar este domingo a Georgia en un recital en La Laguna (Tenerife), en el inicio del camino al Mundial 2027.

"Era una primera fecha importante, teníamos que dar pasos adelante en la clasificación y era importante ganar estos dos partidos. Con gente nueva, con un compromiso grande, con los ojos bien abiertos, era muy fácil, tenían muchas ganas de escuchar", dijo en rueda de prensa desde el pabellón Santiago Martín.

"Hemos conseguido en esta semana lo que queríamos, la atmósfera que tanto buscaba yo desde el principio. Les he repetido que no me voy a olvidar de esta concentración, de esta selección. Hemos disfrutado del momento, sin pensar más allá, de si en otro momento volverán", añadió después del segundo triunfo.

El preparador madrileño lamentó la lesión de Great Osobor. "Estamos muy tristes por ello, hemos jugado muy bien, hemos ganado, una bonita victoria, y por el contrario estamos muy tristes por nuestro compañero. Cualquier lesión es triste pero me da particularmente mucha pena. Ojalá que no sea nada grave. No pintaba bien. Fue al hospital a hacerse pruebas", afirmó.

"Se pueden contar muchas historias de momentos complicados, donde un equipo que se ve contra las cuerdas reacciona muy bien, y eso ha pasado hoy. El factor de la lesión nos ha unido más, pero ayudó apretar muy bien en defensa. Todos han aportado. Estas cosas pasan si los equipos se unen", añadió, tras la reacción de España hasta arrollar a su rival, contento por el apoyo del público.

"Es magnífico jugar como local en La Laguna, lo había sufrido como visitante. Ojalá generemos ilusión, dentro del equipo y en la afición de la selección", terminó.