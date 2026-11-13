Chus Mateo: "Hemos detectado un compromiso extraordinario de los jugadores de Euroliga"

El seleccionador nacional masculino Chus Mateo en rueda de prensa - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

ALCOBENDAS (MADRID), 13 (EUROPA PRESS)

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, celebró haber "detectado un compromiso extraordinario" en los ocho jugadores que juegan en la Euroliga y que han querido estar en su lista para la 'ventana FIBA' de este mes de noviembre en la que se jugarán buena parte de sus opciones de clasificación para el Mundial de Catar del año que viene ante Montenegro y Grecia.

"Hemos creído conveniente y casi una obligación tratar de hacer una selección donde estuvieran incluidos. Hemos detectado un compromiso extraordinario con aquellos que han querido formar parte, y exactamente igual por parte de sus clubes, que han estado muy predispuestos a que todos ellos participen", aseguró Mateo en rueda de prensa tras anunciar la lista en el Museo FEB de Alcobendas (Madrid).

El seleccionador recordó que "la situación competitiva ha cambiado" y por eso ha tenido que intentar tener a estos jugadores. "Siempre hemos sido muy respetuosos, pero ahora hay una situación en la que necesitamos estar en el Mundial y necesitamos tener el máximo nivel competitivo posible", remarcó.

"Ellos desde el primer momento, viendo que la situación estaba apretada, me han pedido también formar parte y eso demuestra un gran compromiso. No les voy a dejar fuera porque quieren representar a la selección española", subrayó Chus Mateo, "optimista" sobre estos dos importantes partidos y de cara a sellar su clasificación para el Mundial "en esta ventana o entre esta y la próxima", dejando claro igualmente que las opciones de la doble campeona del mundo siguen "intactas" pese a haber arrancado la segunda fase con dos derrotas ante Portugal y Grecia.

Hace esta lista, "ha sido complicado", confesó el seleccionador, que insistió en la ayuda que ha sido "el compromiso de todos, en especial los de Euroliga". En este sentido, confirmó que los del Barça y Valencia Basket, más Juancho Hernangómez (Panathinaikos) formarán parte de la expedición que viaje a Montenegro el miércoles y que "incluso podrán entrenar un día con el equipo". "Abalde, Pradilla y Yusta juegan el miércoles y no les vamos a hacer viajar a Montenegro", comentó.

"Es una lista más extensa, con jugadores que van a ayudarnos a prepararnos para estos partidos tan importantes. Van seis invitados para colaborar porque vamos a tener que ir incorporando jugadores a medida que vayamos avanzando a jugadores que compiten en la Euroliga", señaló.

El técnico madrileño indicó que han tenido que "estructurar las cosas de manera diferente a otras concentraciones" por esta variación de poder contar con jugadores de la Euroliga a los que no puede llamar habitualmente durante su temporada.

A nivel de nombres, Mateo resaltó que Mario Saint-Supéry jugó "toda la temporada pasada con Gonzaga de base" y que ahora lo hace de "escolta" con el Valencia Basket, donde le ve "poco a poco funcionando un poco mejor y con más confianza". "Aquí tendrá que adaptarse a lo que se le proponga, aunque en las ventanas no es tan fácil con tan poco tiempo y menos aún para algunos jugadores", explicó.

"Me gustaría que hubiese muchos más jugadores españoles, pero entiendo que la situación es la que es. Me encantaría ir a cada campo y en vez de esperar a que salga el español o los dos españoles de cada equipo, fueran más, ojalá que poco a poco ganemos terreno en esto. El jugador español está preparadísimo y creo que es responsabilidad también de los clubes apostar por el producto nacional. El nivel de los jóvenes es por lo menos igual, por no decir mejor, que muchos de los que vienen a competir a Liga Endesa. Me tengo que adaptar a lo que hay, es lo que toca", zanjó.

AGUILAR, "CONVENCIDA" DE QUE HABRÁ DOS VICTORIAS

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, admitió que hay "ganas" de ver jugar a la selección. "Vengo de estar con la femenina en Oviedo y cuando España salta a la pista sabes que va a pasar todo bueno por la unidad, el espíritu y la conexión con la afición", resaltó.

"Estoy convencida de que vamos a pasar de 5 a 7 en el casillero de victorias y estoy orgullosa de volver a sentir ese sentimiento de pertenencia y compromiso de nuestros jugadores. También estoy orgullosa de mi seleccionador, capaz de involucrar a todos los jugadores e implementar la identidad de juego, nos genera esa seguridad de que cuando saltemos a la pista vamos a competir en la mejor versión", prosiguió.

La dirigente espera que el equipo "demuestre su esencia" y que juegue "siendo fieles" a sus "valores y combatividad" y agradeció "orgullosa" el apoyo que van a tener en el Fontes do Sar de Santiago de Compostela ante Grecia, donde están cerca de colgar el cartel de "no hay billetes". "El Fontes do Sar va a ser una caldera para dar ese plus de ánimo que tanto vamos a necesitar ante partid de tan alta exigencia", afirmó.

"Es un momento importante para nuestra selección masculina y ese respaldo se va a complementar con el compromiso de los jugadores y el 'staff' y de los que les acompañamos en todo momentos. Todo eso junto nos va a acercar al objetivo primordial de que en el Mundial volvamos a ser los protagonistas principales", sentenció la presidenta de la FEB.