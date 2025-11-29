Chus Mateo: "Igualar a Georgia en intensidad no es suficiente, tenemos que superarles"

Archivo - Chus Mateo - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de baloncesto, Chus Mateo, ha asegurado que "no" será "suficiente" igualar "en intensidad" a Georgia este domingo en el segundo partido de la fase de clasificación para el Mundobasket de Catar 2027, sino que deben "superarle", además de afirmar que necesitarán al "sexto hombre" en el Pabellón Santiago Martín.

"Igualarles en intensidad no es suficiente, tenemos que superarles. Queremos salir intensos, bien, en un partido importante para nosotros, y empezar en una buena dinámica como el otro día en Dinamarca. Es importante para marcar una línea, pero también es cierto que los partidos hay que madurarlos y hay que trabajarlos. Si alguien piensa que contra Georgia va a haber un momento en que vas a poder escaparte fácil y no va a haber partido, eso es imposible", señaló.

Además, recalcó que el combinado georgiano sigue siendo "competitivo". "Ellos no han cambiado tanto. Es verdad que les falta alguno, pero siguen teniendo jugadores que son sus referentes, mantienen el estilo. Han cambiado a su base americano por McFadden, que es otra arma a tener en cuenta, un anotador compulsivo que tenemos que tener en el radar. Shermadini, Shengelia, Sanadze... pero no podemos olvidarnos del resto", advirtió.

Por último, Mateo pidió el apoyo de la afición en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna. "Necesitamos un sexto hombre, que siempre ha estado ahí con la selección y con su equipo. Necesitamos más que nunca el empuje de la afición de Tenerife. Sabemos que lo vamos a tener", finalizó.