Chus Mateo: "Me gustaría ver una selección que se pareciera a la de la primera 'ventana'"

Archivo - El seleccionador nacional masculino de baloncesto Chus Mateo durante un entrenamiento - FEB - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, aseguró este martes que espera ver en esta segunda 'ventana' de la fase de clasificación para el Mundial de Catar de 2027, en la que tendrá doble encuentro frente a Ucrania, "a un equipo que se parezca al de la primera" y donde "el compromiso a todos los niveles en ningún momento se quiebre".

"Me gustaría que se pareciera a lo que hemos visto en la primera 'ventana'. Un equipo que colabora ofensivamente, que se pasa bien el balón, que disfruta corriendo, en el que todo el mundo se siente útil y en el que el compromiso a todos los niveles, adelante y atrás e independientemente de que por momentos podamos estar mejor o peor, en ningún momento se quiebre", señaló Mateo a los medios antes del entrenamiento del equipo en Guadalajara, donde este lunes arrancó la concentración.

El preparador de la doble campeona del mundo ha recalcado a sus convocados que "están aquí porque son los mejores, ahora mismo, que pueden ser seleccionados" y porque "sin duda ninguna han hecho grandes momentos en sus equipos".

"Y eso es lo que quiero, que sean ellos, que disfruten del juego, pero que no vengan a hacer un papel aquí a la selección que no hacen en sus equipos, sino que realmente demuestren por qué estan aquí y es porque anteriormente en sus equipos se han mostrado como los grandes jugadores que son", reiteró al respecto.

Además, de cara al primer partido ante Ucrania, el técnico pidió "no tener prisa". "Tenemos que ir con tranquilidad hasta que llegue el final del partido para llevárnoslo, no tener la necesidad imperiosa de querer acabarlo antes de tiempo, hemos de madurarlo", advirtió.

Por su parte, Jaime Fernández, que ejercerá de capitán en esta concentración por ser el que más internacionalidades acumula con 45, reconoció que es un "orgullo" esta condición. "Tengo que intentar enseñar lo que me han enseñado a mí y transmitir los valores de 'La Familia', que es algo tan importante", confesó el base de LaLaguna Tenerife.

El jugador madrileño apuntó que "es difícil construir un equipo en tan pocos días". "Hay entrenador nuevo, muchos jugadores que no hemos jugado juntos, muchos conceptos nuevos, pero lo importante es estar centrados, unidos y pendientes de lo que el entrenador nos pide, y hacerlo porque no tenemos tiempo. No hay tiempo que perder y hay que estar muy focalizados en el trabajo", remarcó.