Chus Mateo: "Nunca me voy a olvidar de esta primera concentración"

El seleccionador nacional de baloncesto Chus Mateo - FIBA
MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El seleccionador nacional de baloncesto Chus Mateo reconoció haber vivido un momento inolvidable este jueves dirigiendo su primer partido con España, un momento para "guardar" en su "corazón" y del que sacó notas positivas tras la victoria (64-74) ante Dinamarca en el inicio del camino al Mundial 2027.
"Desde que me nombraron seleccionador es verdad que he tenido una ilusión enorme. Una de las cosas más bonitas que te puede pasar es ser el seleccionador nacional de tu país. Es algo muy bonito. Cuando he escuchado el himno, he visto a mi equipo, he visto un compromiso tan grande por defender nuestro baloncesto, es una victoria especial. Nunca me voy a olvidar de esta primera concentración con esta selección. Todos están aportando y siempre voy a guardar este momento en mi corazón", dijo en rueda de prensa.
El técnico madrileño valoró el partido contra los daneses, siempre por delante desde un buen segundo cuarto, con buena opinión de su equipo tanto en ataque como en defensa. "Me ha gustado mucho que hemos jugado aceptablemente bien en ataque. La segunda parte hemos tenido algún problema más. Hemos peleado todos juntos el rebote, hemos sido capaces de defender bien también", afirmó.
"Estoy contento con el compromiso que tengo dentro del vestuario. Ver que tengo jugadores de 13 clubes, se quieren y juegan en conjunto como si fuera un equipo que se conoce desde hace mucho tiempo", añadió, lamentando que Dani Díez sufrió una torcedura de tobillo y que Jaime Fernández notó también una "pequeña molestia".
Además, Mateo fue preguntado por el primer partido con España de Great Osobor. "Ha jugado bien. Es un chico joven que está haciendo las cosas muy bien en su equipo, tengo muchas esperanzas puestas en que siga participando en la selección absoluta, porque es un jugador con mucha calidad. Pero ha jugado muy bien y han jugado muy bien sus compañeros. Siempre me gusta resaltar el trabajo de equipo", dijo.
"Hay cosas que todavía tiene que aprender. Tiene uno contra uno, siempre es bienvenido. Me alegro de que los errores sean por juventud. Estoy encantado con los 16 jugadores que tenía en esta concentración", añadió.
Por otro lado, Santi Yusta, también presente en la rueda de prensa en el Farum Arena, fue preguntado por el inicio de la era de Mateo tras muchos años con Sergio Scariolo. "Estamos todos muy contentos con él. El dinamismo que estamos teniendo en ataque y en defensa. Es verdad que hemos tenido pocos días para trabajar, pero en general muy bien, y muy contentos", terminó.