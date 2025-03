Chus Mateo: "Queda muy poco y mucho en juego, no podemos dejar pasar oportunidades"

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, incidió en la importancia del partido de este jueves ante el ASVEL Villeurbanne francés en la Fase Regular de la Euroliga 2024-2025 porque "queda muy poco y mucho en juego" y por ello no pueden "dejar pasar oportunidades".

"Queda muy poco y mucho en juego. Es el primero de los cinco partidos que tenemos por delante y necesitamos hacer buen trabajo, estar juntos y con nuestra afición", aseguró Chus Mateo este miércoles en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la web del club.

El técnico madridista dejó claro que necesita "entrar en las cabezas" de sus jugadores "para que sepan la importancia que tiene este partido" ante el ASVEL. "Tenemos que pensar que nos va la vida en que cada jugada hagamos algo positivo. Este partido merece tanto respeto que no pienso en los demás", añadió sobre un calendario donde le restarán cuatro enfrentamientos ante rivales directos.

El preparador madrileño recordó que dependen de sí mismos en la Euroliga para jugar los 'playoffs'. "Está en nuestra mano y no podemos dejar escapar oportunidades. Tenemos muchos enfrentamientos directos y una victoria te pone arriba y una derrota te saca del 'Play in'. Ahora no podemos cometer errores y debemos estar más centrados que nunca, todo dependerá de nuestra mentalidad, de cómo estemos de tranquilos o de cómo llevemos el transcurso del partido", subrayó.

Mateo espera que jugar en casa les vuelva a impulsar porque para su equipo "es muy importante sentir el calor del Movistar Arena". "Cuando no nos salen las cosas hay gente que nos apoya para que nos vuelvan a salir. Esa magia que transmite el Movistar Arena nos ha hecho superar adversidades y siempre la tenemos muy presente", advirtió.

Del ASVEL, recordó que "tiene jugadores de una calidad enorme y de primerísimo nivel". "Tienen muchos recursos y no podemos darnos ningún respiro. Hay que perder pocos balones, anotar en superioridad numérica y hacer circular bien el balón", detalló el entrenador del Real Madrid.

Este partido servirá también para ir afinando el ritmo de Gaby Deck, que volvió el pasado domingo ante el Baskonia tras casi tres meses lesionado. "Espero que juegue sin problemas, aunque no está al cien por cien todavía. Necesita ritmo de competición y eso se coge jugando", comentó.

"Hay que dejarle que se equivoque y que acierte, necesita entrar en la dinámica de grupo que es lo que se pierde cuando estás parado. Es un jugador clave y necesitamos mucho de él a nivel de equipo y juego. Siempre aporta cosas positivas, aunque no sea de forma numérica", sentenció del alero argentino.