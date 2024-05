Chus Mateo: "Reservarnos para la 'Final Four' no sería justo con el trabajo que hemos hecho"

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, indicó que reservarse durante el 'Playoff' de la Liga Endesa, por su proximidad con la 'Final Four' de la Euroliga "no sería justo con el trabajo" realizado por el equipo y "sería un error", al mismo tiempo que reconoció que echarán "de menos" al lesionado Gabriel Deck.

"Es muy importante empezar la eliminatoria con buen pie. Sabemos exactamente a qué equipo nos enfrentamos y tenemos que demostrar concentración, energía y voluntad de sacrificio hasta el final. Sabemos que va a ser un partido difícil y largo", analizó Mateo en declaraciones publicadas por el Real Madrid en la previa al duelo de cuartos de final de la Liga Endesa contra el Gran Canaria de este miércoles (20.30).

El técnico madrileño explicó que no piensan en otra cosa que no sea este cruce ante el conjunto canario, pese a que el 24 de mayo arranque al 'Final Four' de la Euroliga, con Olympiacos como rival. "Es inevitable pensar que estamos clasificados, pero tenemos que respetar mucho al rival y a lo que son unos cuartos de final de Liga, la más fuerte de toda Europa", advirtió.

"Es un partido que requiere atención y preparación, ante un rival que ha tenido un nivel extraordinario todo el año. Reservarnos no sería justo para el trabajo que hemos hecho anteriormente, sería un error. Hay que jugar empleándonos a tope", agregó sobre el encuentro en el camino hacia el título doméstico.

Así, pidió no "poner excusas" respecto al calendario "ni pensar en qué sería mejor", porque "es lo que hay". Lo mejor es pensar que hay que afrontarlo como viene". Hay que llevarlo bien. Ya sabemos lo que hay a principio de temporada. Por eso tratamos siempre de valorar el esfuerzo que hacen los jugadores y de tener una plantilla larga. Cuando otros ya están de vacaciones, nosotros seguimos peleando por ganar y esto requiere ciertos momentos de altibajos", reflexionó.

Mateo elogió al Dreamland Gran Canaria, un equipo que juega "francamente bien" y "rival temible". "Nos ganaron jugando muy bien. Hay que respetar muchísimo a un rival que tiene muchísimos recursos desde el perímetro. Tienen muchos jugadores importantes y fortalezas", añadió recordando el encuentro en la isla de Fase Regular.

Para este encuentro están "todos disponibles menos Deck", que ya no jugará lo que resta de temporada por una lesión de rodilla. "Lo vamos a echar mucho de menos, no solo en la cancha. Aunque sea reservado, el vestuario lo adora. Tenemos que hacer un esfuerzo extra porque Gabi no está con nosotros. Queremos hacerle ver que le agradecemos todo el trabajo que ha hecho. Nos ha traído hasta aquí con un trabajo extraordinario. Es un pilar, pero podemos suplirle con la fuerza del equipo", recordó.

"La motivación no siempre se puede mantener. Hay días en los que al equipo le cuesta más y otros en los que la motivación es más fácil de conseguir. Tienes que tratar de cuidar las cargas, para que no haya nadie que se exceda de minutos. El año pasado llegamos un poquito justos de fuerzas al final de temporada y hubo muchas lesiones", concluyó Mateo.