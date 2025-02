Chus Mateo: "Somos un equipo, pero no tendría sentido sin Hezonja"

"Las Copas se ganan jugada a jugada"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, valoró la gran actuación defensiva y el factor diferencial de Mario Hezonja este viernes para superar el estreno en la Copa del Rey ante el BAXI Manresa y acceder a semifinales en el Gran Canaria Arena.

"Manresa está jugando muy bien, ha ganado a equipos de arriba. Nos ha puesto las cosas difíciles. Hemos tenido que hacer muy buen trabajo defensivo. Eso nos ha hecho conseguir una victoria muy trabajada. El marcador puede mentir un poco, ellos juegan de tú a tú. Hay que valorar el nivel del Manresa", dijo en rueda de prensa.

El técnico de los blancos elogió en primer lugar al club catalán a pesar de que el vigente campeón no dio pie a la sorpresa. "Hemos estado muy focalizados. Ha sido importante la preparación ante un equipo que no tenía mucho que perder, nosotros no le hemos dejado jugar como ellos querían y ha sido por la concentración de todos los jugadores. Ibaka, Feliz, nos han dado rotación defensiva. Llull, Musa, Abalde y, al final, Hezonja ha sido capaz de romper el partido. Estoy muy orgulloso", afirmó.

"Sabemos que tenemos que centrarnos en una semifinal que va a ser muy dura, las Copas se ganan jugada a jugada. Todos tienen opciones y lo único que hemos hecho es dar un paso adelante. Queda mucho camino", añadió, destacando la defensa sobre los "generadores de juego" de los blancos y también a Mario Hezonja.

"No me gusta hablar de individualidades, pero es inevitable hablar de Hezonja. Le tenemos mucho cariño. Ha sido capaz en muchas ocasiones de, con el carácter que tiene, ir madurando poco a poco. Es un proceso, y lo está dando con nosotros. Siempre ha sido muy bueno, pero ha encontrado un sitio donde echar raíces", confesó.

El jugador croata compareció junto a Mateo, y dio mucho mérito al técnico blanco por su gestión de la plantilla. "Es muy difícil manejar esta plantilla. Ojalá esté aquí muchos años para ayudarle y liderar al equipo, que sea más fácil su trabajo", apuntó un Hezonja que confesó que aprende a liderar de los veteranos.

"Aquí el Dios se llama Sergio Llull. Chus, Rudy, Chacho, Sergio. Me han enseñado y gracias a ellos tengo una versión que antes no podía enseñar", terminó el mejor jugador del debut del campeón.