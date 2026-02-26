Chus Mateo: "Ucrania es un equipo duro y que suele hacerte jugar mal"

Archivo - Chus Mateo habla con los jugadores durante un entrenamiento de la selección española - FEB - Archivo

MADRID 26 Feb.

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, avisó del peligro de Ucrania, rival este viernes en la fase de clasificación de la Copa del Mundo de Catar de 2027 y que además de tener "muchísimos recursos a nivel ofensivo", es "duro" y con la capacidad de "hacerte jugar mal", mientras que el alero Santi Yusta pidió estar "sólidos de cabeza".

"Ucrania es un rival que ha jugado muy bien en la primera 'ventana', que ha jugado muy bien a nivel defensivo y que tiene muchísimos recursos a nivel ofensivo", advirtió Chus Mateo a los medios en la previa del partido en Riga.

El técnico remarcó que su rival de este viernes "es un equipo que corre, duro, que defiende muy bien, que sabe jugar con tiradores y con un muy buen base (Kovliar) que genera mucho juego y que toma muchos tiros. Tiene gente muy grande que tapona bien, llevan una media de 5,5 tapones en estas 'ventanas' y eso dice mucho de su capacidad de intimidación", comentó.

"Pero sobre todo es un equipo duro y que te va a poner las cosas muy difícil, que suele hacer jugar mal. Además, ha ganado los dos primeros partidos y por eso también la importancia de esta 'ventana'", subrayó el seleccionador nacional.

Este insistió en que sus 14 elegidos para este doble enfrentamiento contra Ucrania "están aquí por cómo han jugado en sus clubes, el buen nivel que han mostrado, y por el compromiso que han mostrado también en la primera 'ventana'".

"El hecho de verles jugar tan frescos, tan alegres, tan como ellos son en esa primera 'ventana', a mí me ha hecho pensar que podemos tener un grupo con cierta continuidad. Ojalá que demuestren en esta segunda ventana los mismos valores colectivos que mostraron en la primera", añadió al respecto.

En este sentido, no olvidó que han metido "incorporaciones también de peso" como Pierre Oriola, Ferrán Bassas, Isaac Nogués y Sergi Martínez y que "están haciendo una temporada extraordinaria". "Ojalá que no notemos en absoluto las ausencias, aunque sí que los tendremos presentes, porque obviamente tanto la lesión de Miki Salvó como la de Great Osobor han sido lesiones graves. Pero, en definitiva, lo que se trata es de que el grupo sea lo importante y que podamos sacar la 'ventana'", sentenció.

YUSTA: "HAY QUE ESTAR BIEN DE CABEZA PARA QUE NO NOS SAQUEN DEL PARTIDO"

Por su parte, Santi Yusta también se refirió a Kovliar, "un base muy bueno", y al pívot Artem Pustovyi, al que conocen "todos" por su amplia experiencia en la Liga Endesa, y advirtió que deben "intentar pararles". "A partir de ahí, jugar nuestro juego y, sobre todo, no dejarles correr, que corren mucho contraataque", indicó.

"Es un equipo muy agresivo, ya se vio contra Georgia y Dinamarca, así que tenemos que estar bien de cabeza para que no nos saquen del partido. Básicamente, es estar sólidos de cabeza y saber que tenemos que hacer nuestro partido", agregó.

El jugador del Casademont Zaragoza reconoció que en la selección cada uno debe hacer su "juego". "Creo que eso lo complementamos muy bien y creo que tenemos que seguir así, intensos, sólidos, y contra Ucrania, que es un equipo también así, tenemos que imponernos a ese ritmo", apuntó.

Finalmente, Yusta confesó que no sabe "cuál es la pócima mágica" que ha tomado para estar rindiendo a un gran nivel esta temporada. "Sí que es verdad que después del Eurobasket vi como ese 'puntito' de rapidez, de agresividad, de todo, y que quería dar ese salto. Yo creo que empecé a verlo en el equipo en la Liga Endesa y creo que lo sigo manteniendo porque es el nivel al que quiero estar", sentenció.