Chus Mateo: "Zalgiris nos obligará a estar con los cinco sentidos en la cancha"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, advirtió este lunes de que el Zalgiris Kaunas lituano, próximo rival de los madridistas en Euroliga este martes (20.45), un conjunto que les "obligará a estar con los cinco sentidos en la cancha", ya que será "un partido duro" que les exigirá "estar los 40 minutos atentos".

"El hecho de jugar contra un equipo de esta intensidad nos obligará a estar con los cinco sentidos en la cancha. Será un partido duro y necesitamos estar los 40 minutos atentos", valoró el técnico en declaraciones compartidas por el club recogidas por Europa Press.

Así, Mateo pidió "tener en la cabeza que el partido no se va a ganar en el minuto 10", porque será "muy largo". "Tenemos que estar preparados para luchar minuto a minuto. Vamos a tener que estar listos y con la cabeza fría para llevarnos los partidos. Hay mucho nivel en la Euroliga. Ojalá podamos empezar bien en nuestra casa", dijo.

"El Zalgiris ha ganado sus dos partidos, al Estrella Roja y Virtus de Bolonia, y será un encuentro que seguramente tendremos que trabajarlo hasta el final. Tienen muchos recursos, jugadores de primer nivel y con experiencia en la Euroliga. Poseen pívots que pueden abrirse, exteriores que juegan en el poste bajo y buen rebote en ataque", analizó sobre su próximo rival.

El Real Madrid llega invicto a esta tercera jornada de la Euroliga, algo que le da "confianza", ya que las "dinámicas buenas hay que aprovecharlas". "Estamos jugando a buen nivel y te da un indicador de lo que puedes adquirir si haces las cosas bien. Las temporadas son difíciles, largas y duras y la capacidad de un equipo se ve en momentos complicados. Hay que estar preparados para todo, seguir atentos y ojalá mantengamos este nivel, pero pueden pasar muchas cosas", señaló.

"Hay que mantener fresca a la gente para que rinda en los partidos. El calendario es el que es y tenemos que adaptarnos. No es fácil la carga de partidos. En cuanto a compromiso, atención y esfuerzo, no puedo poner más que un diez al equipo", indicó sobre el descanso en una plantilla que no podrá contar con Alberto Abalde ni Carlos Alocén para recibir a los lituanos, mientras Rudy Fernández "es muy posible que entre".