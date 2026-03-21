Archivo - Mario Hezonja y Myles Cale durante el Barça-Real Madrid de la Euroliga 25-26 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

Un Clásico dentro del frenesí

El Barça y el Real Madrid se miden en el Palau Blaugrana antes de una importante doble jornada de Euroliga y con diferente ánimo

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Barça y el Real Madrid vivirán este domingo (19.00 horas) en el Palau Blaugrana el segundo Clásico de la Liga Endesa 2025-2026, un duelo siempre de mucho atractivo, pero quizá menos 'importante' para ambos por estar insertado dentro de un tramo de calendario de máxima exigencia y sin respiro y donde sus miradas se centran casi más en la Euroliga.

El conjunto blaugrana y el madridista cerrarán, de momento, su terna inicial de partidos entre ambos en la temporada, a la espera de lo que suceda en los 'playoffs' de la competición doméstica y de la continental, esta última la que más exige a ambos en el futuro a corto plazo, sobre todo para los de Xavi Pascual.

De momento, el equipo madrileño domina 2-1 los enfrentamientos individuales, con ambas victorias en la Fase Regular de la Euroliga y derrota en el de la primera vuelta de la Liga Endesa, que sirvió para que su rival rompiese su mala dinámica en este tipo de partidos y cogiese moral con el casi recién aterrizaje de Pascual.

Sin embargo, las cosas ahora no son tan óptimas en un Barça que es décimo en la máxima competición continental y presionado por tener que jugar el 'Play-in' o quedarse fuera, aunque aliviado por haber sumado un triunfo vital el pasado jueves en un escenario de nivel como el Roig Arena y ante un rival de entidad como el Valencia Basket, uno de los mejores ataques de Europa al que redujo a 62 puntos, una receta defensiva que intentará volver a poner en liza ante el Real Madrid que le dejó en 61 en su último choque continental.

Ese éxito en la capital del Turia puso un pequeño freno a un mal momento de los blaugranas que habían perdido cinco de sus seis últimos enfrentamientos, con un bajón en la Euroliga que debe enmendar en la próxima doble jornada semanal ante el Anadolu Efes turco y el Estrella Roja serbio, clave para no complicarse su futuro.

El calor del Palau será un plus para dar su mejor medida ante un Real Madrid, cuya situación en ambas competiciones le permite tener más margen, pero que viene de volver a sumar un nuevo tropiezo europeo a domicilio, al caer 87-85 ante el Zalgiris Kaunas el viernes, lo que le añade un viaje y algo menos de descanso.

Además, el equipo de Sergio Scariolo tiene un buen colchón de cuatro victorias en la Liga Endesa sobre el segundo clasificado, el Valencia Basket, y eso le permite manejar seguramente su plantilla y dar descansos a jugadores y minutos a poco utilizados como David Kramer, Gabriele Procida y Alex Len de cara una doble jornada en el Movistar Arena en la Euroliga de mucha importancia ante el Hapoel Tel Aviv israelí y el Efes para afianzarse en el 'Top 4'.

PASCUAL: "PARTIDO IMPORTANTE, PERO NO TRASCENDENTAL"

"Estamos contentos de volver al Palau, llevamos muchísimo sin jugar aquí en Liga Endesa, con nuestra afición, y ha coincidido en que sea en un Clásico. Es un partido siempre muy importante, pero no trascendental en este momento de la temporada. El Real Madrid está jugando muy bien, tienen ese poder físico y de calidad en la posición 3-4, que es determinante, es un equipo muy, muy completo", advirtió Xavi Pascual en declaraciones a los medios oficiales del club.

El entrenador de Gavà, que confirmó que esperará hasta el último momento para saber si puede recuperar a un jugador importante como Tornike Shengelia, también tiene claro que este "es un partido muy importante", pero no olvida que no pueden "perder de vista" que la próxima semana en la Euroliga juegan "quizás los dos partidos más importantes de la semana".

Por su parte, el base del Real Madrid Facundo Campazzo recordó que su rival "tiene mucha confianza a la hora de jugar en casa" y aunque tenga "bajas de jugadores importantes, seguramente haya jugadores que tengan ganas de demostrar que pueden estar a la altura de un Clásico".

"Es un Clásico más y un partido muy importante para seguir afianzándonos en el liderato. Hay que afrontarlo de la manera que se merece porque ellos vienen jugando bien en casa y nosotros de una derrota dura en Kaunas. Es una buena prueba para poder levantarnos y pasar página rápido", aseguró en declaraciones recogidas por la web del club.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky, Punter, Cale, Parra y Vesely --posible quinteto inicial--; Brizuela, Clyburn, Norris, Hernangómez, Fall, Marcos, Shengelia y Kusturica.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Feliz, Maledon, Deck, Llull, Garuba, Len, Kramer, Procida y Almansa.

--ÁRBITROS: Conde, Serrano y García González.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 19.00/DAZN.