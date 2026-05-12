A Coruña acogerá la F4 de la Primera FEB si el Leyma se clasifica

Archivo - Imagen del Coliseum de A Coruña - ALBERTO NEVADO - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Baloncesto (FEB) anunció este martes que su Comisión Ejecutiva ha decidido designar el Coliseum de A Coruña como sede los próximos días 6 y 7 de junio de la 'Final Four 2026' de Primera FEB, siempre y cuando el Leyma Coruña obtenga su clasificación para pelear por la segunda plaza de ascenso a la Liga Endesa

Los equipos participantes de esta 'Final a Cuatro' se decidirán después de las cuatro eliminatorias de cuartos de final que se disputarán a cinco partidos a partir de este jueves entre el Movistar Estudiantes y el HLA Alicante, el Inveready Gipuzkoa y el Alimerka Oviedo Baloncesto; el Leyma Coruña y el Hestia Menorca; y el Súper Agropal Palencia y el Flexicar Fuenlabrada.