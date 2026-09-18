El CSD autoriza la adquisición de Movistar Estudiantes por parte del grupo liderado por Diego Megía

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MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha autorizado la adquisición del control accionarial de Movistar Estudiantes por parte de Sexto Hombre S.L., grupo liderado por Diego Megía, uno de los fundadores de la Fundación Cris contra el Cáncer, por lo que se completa el proceso iniciado el pasado mes de junio, según un comunicado del club.

"Con esta autorización queda completado el proceso iniciado el pasado mes de junio, tras el acuerdo alcanzado con los principales accionistas de Movistar Estudiantes. La operación supone el inicio de un nuevo proyecto para el club, con el objetivo dé impulsar su crecimiento reforzando sus estructuras deportivas, institucionales y sociales", informó la entidad.

El proyecto liderado por Diego Megía contempla un compromiso de inversión de 15 millones de euros destinado al desarrollo de Movistar Estudiantes, "con especial atención al crecimiento deportivo, la consolidación de la estructura del club y el impulso de su proyecto de cantera y formación".

"La cantera seguirá siendo uno de los pilares de esta nueva etapa. Movistar Estudiantes mantiene su apuesta por un modelo de formación que permita a sus jugadores y jugadoras crecer dentro de la estructura del club y facilitar el camino hacia los equipos senior", sostuvo el comunicado.

Y la nueva etapa tiene el objetivo de mantener "el compromiso con la dimensión social y educativa" del club, por lo que "la formación integral, la inclusión y el impacto positivo en la sociedad continuarán siendo elementos fundamentales" del desarrollo del club.

"Tras la autorización del CSD, Sexto Hombre S.L. extenderá su oferta de adquisición de acciones al resto de accionistas de Movistar Estudiantes, en las mismas condiciones que las acordadas con los accionistas de referencia", rezó el comunicado.

Desde la nueva propiedad insistieron en que inician esta etapa "con la voluntad de seguir creciendo sin perder identidad, reforzando un proyecto deportivo, formativo y social que permita al club continuar construyendo su futuro".

El pasado mes de junio, Jaime Siles y Dimas de Andrés Puyol, quienes lideraron la oferta alternativa, defendieron que esta buscaba "fortalecer" al club para volver a la "élite", y denunciaron falta de transparencia, al entender que su oferta no fue "debidamente trasladada al Consejo y accionistas", unas circunstancias que consideraron "extrañas".