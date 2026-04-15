Las cuentas de Valencia Basket, Real Madrid y Barça para la jornada final de la Euroliga

Sergio Scariolo, Pedro Martínez y Xavi Pascual - EUROPA PRESS/AFP7

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 llega a su fin con la disputa de la trigesimoctava y última jornada entre este jueves y viernes y con el Valencia Basket, el Real Madrid y el Barça dependiendo de sí mismos para sus respectivos objetivos de cara a los 'playoffs', sólo asegurados para los dos primeros.

Tras 37 partidos, la igualdad sigue siendo máxima en la máxima competición continental y sólo en dos partidos, el Maccabi Tel Aviv-Virtus y el Partizán-Kosner Baskonia, ninguno se juega nada, mientras que hay otros dos entre equipos del 'Top 10', el Real Madrid (3º)-Estrella Roja (7º) y el AS Monaco (9º)-Hapoel Tel Aviv (4º).

El Valencia Basket, segundo clasificado, el Real Madrid, tercero, y el Barça, décimo, llegan a esta jornada final dependiendo de sí mismos, aunque con el conjunto blaugrana como el único con riesgo de quedarse fuera incluso del 'Play-in' ya que los 'taronjas' han asegurado incluso un 'Top 4' que ambicionan los madridistas, sextos en el peor de los casos.

El equipo valenciano (24-13) quiere cerrar una magnífica Fase Regular en la que ha sido sin duda el equipo revelación y lo puede hacer incluso terminando como el mejor clasificado. Para ello, debe ganar el viernes al Dubai BC a domicilio, con su rival necesitando ganar y esperar una derrota del Barça para acabar décimo, y que el Olympiacos (25-12) pierda en casa con un EA7 Emporio Armani Milán ya eliminado. En caso de caer en Zenica (Bosnia-Herzegovina), podría ser tercero si ganan el Real Madrid o el Hapoel, ambos con 23-14 y con los que tiene perdido el 'average'.

Por su parte, los de Sergio Scariolo tienen también en su mano tener el 'factor cancha' en las eliminatorias que dan acceso a la 'Final a Cuatro' de Atenas del mes de mayo y lo ratificarán si ganan en su fortín del Movistar Arena, donde sólo han perdido un partido, a un Estrella Roja, séptimo y que se juega sus opciones de ser sexto o al menos tener dos partidos en el 'Play-in'.

Pero si el conjunto serbio gana en la capital española, el once veces campeón de Europa dejaría de depender de sí mismo y podría salir del 'Top 4' si ganan el Hapoel y el Fenerbahce, estos dos también con 23-14, más el Zalgiris, sexto con 22-15 y el único de estos cuatro equipos que le tiene ganado el 'average' a los madridistas, una combinación que le enviaría a la sexta plaza. Si la derrota viene acompañada de un triunfo de dos de estos tres rivales, sería quinto.

Finalmente, el Barça (20-17) es el que llega más acuciado a esta jornada final, aunque dependiendo de sí mismo y con la ventaja que supone jugar en el Palau Blaugrana y ante el FC Bayern de un viejo conocido como Svetislav Pesic, que no se juega nada, pero que llega entonado tras cuatro victorias seguidas.

Si los de Xavi Pascual ganan al equipo alemán serán décimos seguros y tendrán que esperar a los resultados del Estrella Roja, el Panathinaikos y el AS Mónaco, todos con 21-16, para saber si mejora su posición, con el 'average' únicamente ganado al equipo serbio. En caso de derrota, necesitará un favor del Valencia Basket batiendo al Dubai BC, que está a un triunfo, pero que sale vencedor del empate.