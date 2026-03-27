Dani Miret renueva como entrenador del Asisa Joventut hasta 2028

Dani Miret (en el centro) renueva como entrenador del Asisa Joventut hasta 2028 - CLUB JOVENTUT BADALONA

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Asisa Joventut ha anunciado este viernes la renovación de Dani Miret como entrenador del primer equipo hasta junio de 2028, con opción a una temporada adicional, en una apuesta del club verdinegro por dar continuidad a su proyecto deportivo y al talento surgido de su propia cantera.

El técnico badalonés, que dirige al equipo desde abril de 2024, prolonga así su vinculación con la Penya tras consolidar al conjunto catalán como uno de los equipos competitivos de la Liga Endesa, con presencia en las dos últimas Copas del Rey y después de firmar 20 victorias en la ACB la pasada temporada.

Con esta decisión, el Joventut apuesta por mantener al frente del banquillo a un entrenador formado en la casa y con una larga trayectoria dentro de la estructura del club, donde comenzó a trabajar en 2007 en las categorías inferiores y fue escalando hasta alcanzar el primer equipo.

En el baloncesto base verdinegro, Miret acumuló diversos éxitos, entre ellos el Campeonato de España infantil de la temporada 2011/12, además de varios títulos autonómicos y medallas estatales en categorías de formación. También formó parte del cuerpo técnico de Paco Redondo en etapas posteriores, con quien logró el Campeonato de Europa y el de España en 2013.

Su trayectoria dio un salto en la campaña 2018/19 al incorporarse al 'staff' de Carles Duran en el primer equipo de la Penya, una etapa en la que también dirigió al CB Prat, con el que logró el ascenso a LEB Oro en la temporada 2020/21 mientras compaginaba funciones dentro de la estructura del Joventut.

A nivel internacional, Miret también ha tenido un papel destacado con las categorías de formación de la selección española, con la que conquistó el Mundial U19 en 2023 y varios campeonatos de Europa, reforzando su perfil como uno de los técnicos jóvenes con mayor proyección del baloncesto español.