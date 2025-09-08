Darío Brizuela sufre una sobrecarga en el isquiotibial de la pierna derecha

Archivo - El jugador del Barça de Basket Dario Brizuela. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha comunicado este lunes que el escolta español Darío Brizuela tiene una sobrecarga en el isquiotibial de la pierna derecha, lesión que sufrió el pasado jueves en la derrota de España frente a Grecia (86-90) y que le mantendrá un tiempo de baja aún por determinar.

"Darío Brizuela ha vuelto del Eurobasket con una sobrecarga en el isquiotibial de la pierna derecha, según han determinado las pruebas realizadas a los Servicios Médicos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. La evolución de la lesión marcará el retorno a la competición", anunció el club blaugrana en un comunicado.

El escolta 'culer' sufrió esta lesión en la primera parte del duelo frente a la selección griega. Tras la eliminación de España del Eurobasket, Brizuela volvió a Barcelona, donde le realizaron las pruebas médicas que determinaron esta lesión en su pierna derecha.

Brizuela no podrá disputar el amistoso que jugará este viernes el Barça frente al Bàsquet Girona. Este será el segundo partido de preparación para el equipo de Joan Peñarroya, que venció el pasado sábado al Paris Basketball (91-90) en el que fue el regreso a las pistas tanto de Nicolas Laprovittola como Juan Núnez tras recuperarse de sus respectivas lesiones.