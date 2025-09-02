David Kravish renueva con Unicaja hasta 2028

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
El pívot estadounidense con pasaporte búlgaro David Kravish ha renovado con el Unicaja hasta 2028, ampliando dos temporadas más su contrato vigente con el conjunto malagueño, al que llegó en 2022 y con el que ya ha disputado 168 partidos, según un comunicado.
"El club ha llegado a un acuerdo con el pívot para prolongar su vinculación dos años más a su contrato actual. El jugador, estadounidense con pasaporte búlgaro, jugará en el Unicaja por tanto hasta la temporada 27/28 y podrá cumplir 6 temporadas en Málaga", ha anunciado la entidad.
Kravish llegó al Unicaja en 2022 procedente del Galatasaray. En estas tres temporadas, el pívot estadounidense ha jugado 168 partidos, con unos promedios 8,4 puntos, 4,2 rebotes y 9,2 de valoración en apenas 18 minutos de juego. Además, ha ganado el 75,60 por ciento de los encuentros que ha disputado con el club malagueño, siendo el noveno mejor registro de la historia de la entidad.
Esta última temporada, Kravish ha promediado 9 puntos, 3,2 rebotes, 1,5 asistencias y 8,1 de valoración. Su mejor actuación fue en la pasada final de la Copa del Rey frente al Real Madrid, que venció el equipo de Ibon Navarro y en la que Kravish tuvo un protagonismo destacado con 20 puntos.
Con esta renovación, el jugador con pasaporte búlgaro podría cumplir hasta seis temporadas en el conjunto malagueño, donde se ha convertido en una pieza importante en la rotación para el técnico vitoriano, que podrá seguir contando con el pívot los próximos seis cursos.