Devontae Cacok (UCAM), 'MVP' de febrero de la Liga Endesa

Devontae Cacok entra a canasta en el UCAM Murcia-Barça de la Liga Endesa 25-26 - ACB PHOTO / JAVIER BERNAL

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pívot estadounidense Devontae Cacok, del UCAM Murcia, ha sido elegido 'Jugador Más Valioso' ('MVP') del mes de febrero en la Liga Endesa 2025-2026 tras promediar 27 créditos de valoración, con 22,7 puntos y 5,7 rebotes por encuentro, según informó este lunes la acb.

Cacok, que es uno de los nuevos en el campeonato español, está siendo uno de los líderes del equipo que entrena Sito Alonso y su papel sobresalió en febrero, donde fue clave para firmar un impoluto balance de tres victorias por ninguna derrota.

El estadounidense, de 29 años y con pasaporte jamaicano, fichó por el UCAM Murcia tras pasar más de un año sin jugar por una grave lesión de rodilla, pero está rayando a un gran nivel y ha dado su mejor versión estas últimas semanas.

Cacok arrancó febrero con un gran partido en la victoria 84-83 ante el Barça en Murcia anotando 23 puntos (9/10 en tiros libres, 7/8 en lanzamientos de dos) y capturando cinco rebotes, con 6 faltas recibidas para un total de 25 créditos de valoración.

Posteriormente, ante el Río Breogán (96-105), el pívot fue capaz de hacer 31 de valoración en tan sólo 19 minutos en la pista gracias a sus 24 puntos, coger cinco rebotes, repartir tres asistencias y otras tantas recuperaciones, además de recibir cuatro faltas.

Finalmente, en el último encuentro del conjunto murciano antes de afrontar la Copa del Rey, con victoria 101-82 ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos, Cacok acabó con 21 puntos en 21 minutos, siete rebotes, una asistencia y ocho faltas recibidas, para un total de 25 de valoración.

En total, Devontae Cacok ha promediado en febrero 22,7 puntos por partido, con brillantes porcentajes desde la línea de personal (83,3 por ciento) y en la 'pintura' (72,7), 5,7 rebotes por choque (2,7 defensivos y 3 ofensivos), 1,3 asistencias, 1 robo y 6 faltas recibidas, añadiéndole a sus guarismos un notable +7 en el Más/Menos durante sus 21:01 minutos de media. Con un promedio de 27 créditos de valoración en este mes, únicamente el madridista Mario Hezonja (23,5), 'MVP' de enero, pudo disputarle este reconocimiento.