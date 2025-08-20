Dinamarca y Ucrania completan el grupo clasificatorio de España para el Mundial masculino de 2027

Georgia será el otro rival de 'La Familia' en esa primera fase del camino hacia el torneo de Catar

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones masculinas de Dinamarca y de Ucrania han completado este miércoles el Grupo A de la primera fase de clasificación para el próximo Campeonato del Mundo de baloncesto, donde les esperaban España y Georgia, de cara a un camino que acabará del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2027 con la disputa de dicho torneo mundialista en Catar.

El pasado 13 de mayo, la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) hizo en el ALHAZM de Doha un sorteo para definir los grupos de esa primera fase clasificatoria y 'La Familia' quedó entonces encuadrada con Georgia y otras dos selecciones que no se iban a conocer hasta que se disputasen este agosto todos los minitorneos previos.

Y tras haber concluido esa instancia, Dinamarca ocupó la segunda posición en la fase previa D con un balance de 2-2, por detrás del liderato de Croacia (4-0) y por delante de la colista Noruega (0-4). Por su parte, Ucrania acabó como líder en la fase previa A con un balance de 3-1, por delante tanto de Suiza (2-2) como de Eslovaquia (1-3).

Ahora, daneses y ucranianos se verás las caras con la selección de España, campeona del mundo en las ediciones de Japón 2006 y China 2019. Los tres primeros equipos de dicho grupo avanzarán hacia la segunda y definitiva fase de grupos en la zona europea de clasificación.

Los tres supervivientes del Grupo A se cruzarán con los tres del Grupo B que forman Grecia, Montenegro, Portugal y Rumanía, éste última selección como campeona de la fase previa B. De cara a la segunda ronda clasificatoria se arrastrarán los resultados de la inmediatamente anterior, a razón de seis partidos (tres de local y tres de visitante).

Cada equipo jugará en la segunda ronda solo contra los procedentes del otro grupo (seis encuentros) y los tres mejores obtendrán billete a Catar. Habrá ventanas del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2025, del 23 de febrero al 3 de marzo de 2026, del 29 de junio al 7 de julio de 2026, del 21 de agosto al 1 de septiembre de 2026, del 23 de noviembre al 1 de diciembre de 2026 y del 22 de febrero al 2 de marzo de 2027.

--PRIMERA FASE DE GRUPOS CLASIFICATORIOS DEL MUNDIAL DE 2027.

-GRUPO A: Dinamarca, Georgia, Ucrania y ESPAÑA.

-GRUPO B: Grecia, Montenegro, Portugal y Rumanía.

-GRUPO C: Serbia, Turquía, Bosnia y Suiza.

-GRUPO D: Gran Bretaña, Italia, Islandia y Lituania.

-GRUPO E: Croacia, Alemania, Israel y Chipre.

-GRUPO F: Letonia, Polonia, Austria y Países Bajos.

-GRUPO G: Hungría, Francia, Bélgica y Finlandia.

-GRUPO H: Eslovenia, Chequia, Suecia y Estonia.