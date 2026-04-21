Elisa Aguilar: "Haremos un Eurobasket con la máxima excelencia y llevando el baloncesto a otra visión"

Elisa Aguilar junto a Isabel Díaz Ayuso tras la firma del acuerdo de colaboración entre la FEB y la CAM por el Eurobasket 2029 - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, tiene claro que van a organizar en 2029 en Madrid un Eurobasket "con la máxima excelencia" y con el deseo de llevar a su deporte "a otra visión nueva y trascendente", y agradeció a la Comunidad de Madrid haber apostado por este evento "sin fisuras".

"Va a hacer casi un año que viví mi momento de mayor alegría desde que soy presidenta de la FEB. Fuimos capaces de convencer a la FIBA de que este Eurobasket era más que un torneo y que lo vamos a hacer con la máxima excelencia y en una comunidad en el que el deporte ya quiere estar en esta ciudad", expresó Aguilar tras la presentación del acuerdo de colaboración con la Comunidad de Madrid para organizar el Eurobasket 2029.

La dirigente insistió en el deseo de "elevar el baloncesto a otro nivel, a llevarle a otra visión nueva y trascendente" con la celebración de esta cita que "va a colocar a Madrid en el centro del baloncesto mundial". "Pero, por encima de todo, queremos hacer palanca hacia el futuro, que se incorpore a la categoría de otros eventos como la NBA o la Super Bowl. Traer un Europeo supone generar un importante movimiento para el baloncesto de Europa", remarcó.

Para ello, van a poner "a disposición del baloncesto la fuerza de España y la capacidad organizativa de la FEB" para que el deporte de la canasta "dé un salto cualitativo y que pase de ser un espectáculo que sigue miles de aficionados a convertirse en un evento de primer nivel".Además, la exjugadora tiene claro que hacer este Eurobasket en España les ofrece "las condiciones para incidir en el legado" y que "la huella de los valores" del baloncesto "crezca aún más".

Aguilar recordó esa "primera conversación" con la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, para ver si apostaban por esta candidatura. "Fue una charla de enorme trascendencia, que no se extendió mucho. Y cuando dos visiones coinciden en unos instantes, vimos que estábamos en sintonía. Gracias por apoyarlo y hacerlo sin fisuras", subrayó la presidenta de la FEB, que no olvidó el tener a disposición el Movistar Arena, "una instalación que es un referente absolutamente mundial".

"Necesitábamos algo más, romper todos los moldes a nivel mundial", prosiguió, refiriéndose a ese partido inaugural del Torneo en el Santiago Bernabéu. "Quiero agradecer al Real Madrid por su predisposición para hacerlo realidad. Van a ser algo nunca antes visto en el baloncesto FIBA y va a contribuir a situar al baloncesto donde corresponde por su identidad", remarcó.

La mandataria cifró en 25 millones de euros el presupuesto para este Eurobasket, que contará con "un proyecto diseñado para la experiencia integral para los aficionados", con un impacto estimado superior a los 300 millones en la Comunidad de Madrid y con un valor mediático por encima de los 63 millones que tuvo el campeonato de 2025 "donde el 75 por ciento del público era extranjero por lo que el de 2029 servirá para proyectar Madrid a lo más alto. Como presidenta de la FEB también para mí es una satisfacción saber que vamos a contribuir a que este prestigio siga creciendo", sentenció.

CHUS MATEO: "ES UNA RESPONSABILIDAD GRANDE"

También estuvo presente en el acto el seleccionador nacional masculino Chus Mateo, que aseguró que jugar un Eurobasket en casa "es una responsabilidad grande por el hecho de que tantas miradas se centren en el baloncesto español y en la selección en un campeonato que siempre trae el mejor nivel de baloncesto que existe".

"Obviamente, para mí supone algo especial también el que se celebre en Madrid. Cuando uno asume una responsabilidad, lo tiene que asumir con total determinación y sin dudas y sin miedos, y eso es lo que vamos a hacer, hacerlo lo mejor posible para dejar lo alto que se merece el nivel del baloncesto nacional que, sin duda, gracias a sus clubes, federaciones, jugadores y entrenadores que están siempre ahí pico y pala trabajando con los niños. Estoy seguro que va a salir bien", agregó.

El técnico sabe que viene una nueva generación de mucho talento, pero que no la quiso comparar con los 'juniors de oro' que lideraban Pau Gasol, Juan Carlos Navarro o Felipe Reyes porque eso "son palabras mayores". "Tratar de comparar estas generaciones que vienen, que ilusionan enormemente, de momento es pronto, pero con el trabajo y dándoles el tiempo adecuado, tal y como se están formando y con la personalidad que se detecta de ellos, seguramente creo que van a hacer un muy buen resultado, no sólo en Madrid sino también en los campeonatos que vienen a continuación", advirtió.

De cara al futuro a corto plazo y con la mirada puesta en la Copa del Mundo de Catar de 2027, seguirán "yendo con pies de plomo" pese a tener bien encarrilada la clasificación tras las dos primeras 'ventanas' en la que han jugado "un buen baloncesto" gracias a unos jugadores que han "ayudado muchísimo" y a los que va a tener "siempre guardado en el recuerdo". "Seguro que tanto estos jóvenes que han salido aquí, como los que han estado en las 'ventanas', nos van a ayudar muchísimo a conseguir los objetivos", deseó.

Además, el exjugador de la selección española Rudy Fernández apuntó que quiere "disfrutar como un aficionado más" este Eurobasket y de "una selección joven" a la que tiene "ganas de ver", y confesó su "envidia sana" por ese primer partido en el Santiago Bernabéu, "el sueño de todo deportista". "Hay mucho trabajo por hacer, pero todo aficionado tiene esa cita pendiente en la cabeza porque se va a ver algo histórico en esta ciudad que es maravillosa, los aficionados de aquí y los de fuera van a vivir una experiencia histórica", recalcó.