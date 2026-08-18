Elisa Aguilar: "Tenerife fue nuestro amuleto en 2018 y estoy segura de que ahora también lo será"

Presentación de los partidos amistosos de la selección española femenina de baloncesto en Tenerife, con la presencia de la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar (quinta por la izq), y el seleccionador, Miguel Méndez (segundo por la izq). - FEB

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, recordó que Tenerife fue el "amuleto" de la selección femenina en el Mundial de 2018, cuando se colgaron la medalla de bronce, y se mostró "segura de que ahora también lo será", de cara a la vigésima edición del torneo, que se celebra en Berlín (Alemania) del 4 al 13 de septiembre.

El Cabildo presentó este martes el Torneo Internacional de Tenerife, que se disputará del 21 al 23 de agosto en el Pabellón Santiago Martín, en un acto que presidido por el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y que contó con la presencia de Elisa Aguilar; y el seleccionador nacional, Miguel Méndez.

El acto también contó con la presencia de la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné; la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani; el consejero delegado de Ideco, Manuel Gómez; y la jugadora de tinerfeña de la selección Elena Buenavida, entre otros.

Este torneo que la selección femenina celebra en Tenerife forma parte de su gira de preparación 'Volvemos a Soñar' para el Mundial de Alemania, que se celebrará del 4 al 13 de septiembre en Berlín. Un torneo que "consolida" la colaboración entre Turismo Tenerife y la FEB, según el comunicado, después de que alcanzaran en 2025 un acuerdo por el que Tenerife reforzó su condición de destino turístico oficial de la federación y de sus selecciones nacionales.

Así, Elisa Aguilar agradeció el respaldo del Cabildo de Tenerife a través de Turismo Tenerife y la Consejería de Deportes, cuando la selección femenina regresa a un Mundial ocho años después. "Estamos ante un momento clave para la selección, con un nuevo equipo que ya el año pasado demostró su talento y la confianza que debemos tener en ellas", señaló.

"Tenerife fue nuestro amuleto en 2018, cuando nos colgamos la medalla de bronce mundial, y estoy segura de que ahora también lo será. Jugamos aquí nuestro primer torneo de preparación en casa con dos selecciones muy potentes, Nigeria y Bélgica. Dos partidos que serán de suma importancia para llegar en nuestro mejor nivel a Berlín", explicó.

Por ello, Aguilar ensalzó el papel de la afición. "Hace ocho años la afición nos ayudó a subir al podio, con un ambiente espectacular y un pabellón lleno. Estamos seguros de que en esta ocasión volveremos a sentir toda esa energía", comentó.

"Para nosotros es muy importante contar con aliados que entienden el deporte como una herramienta de promoción, inspiración y unión, y Tenerife siempre ha demostrado estar a la altura de las grandes citas internacionales. Gracias por creer en la Federación y en nuestras selecciones", zanjó.

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, destacó que siguen "consolidando una alianza estratégica entre Tenerife y la FEB", porque "el deporte de alto nivel es también una extraordinaria herramienta de promoción turística". "Vincular nuestra marca a la FEB y a las selecciones nacionales nos permite proyectar la imagen de Tenerife ante millones de aficionados y asociarla a valores como el esfuerzo, la excelencia y la capacidad de superación", defendió.

"Queremos seguir avanzando en esta línea y hacer del deporte una palanca para atraer visitantes, generar actividad económica y reforzar el posicionamiento de Tenerife como destino de referencia para la celebración de competiciones y eventos deportivos de carácter internacional", añadió.

Finalmente, la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, puso en valor la relación entre la isla y la FEB. "La unión entre Tenerife y la Federación Española de Baloncesto es motivo de enorme orgullo. Nuestra isla ha demostrado ser un talismán para las Selecciones y es un privilegio que la imagen de Tenerife las acompañe por España y por el mundo", señaló.

"Queremos llenar las gradas y hacer que la selección vuelva a sentir que Tenerife es su casa. Es una oportunidad extraordinaria para disfrutar de baloncesto de máximo nivel y, especialmente, para que nuestros niños y niñas y toda la base del baloncesto insular puedan ver de cerca a jugadoras de élite que son referentes y una inspiración", apuntó.

En Tenerife, la selección entrenada por Miguel Méndez disputará en el Pabellón de Deportes Santiago Martín de La Laguna dos amistosos ante Nigeria, el día 21 de agosto (21.00 horas), y frente a Bélgica, el día 23 (21.00).