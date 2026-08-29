España acelera contra Mali en el penúltimo paso hacia el Mundial

Iyana Martín, España - Mali - FEB

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto superó (97-58) a Mali este sábado en el penúltimo amistoso de preparación para el Mundial, y dentro de un intensivo en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza que les medirá este domingo contra China.

Las de Miguel Méndez aprovecharon este penúltimo ensayo para seguir probando y encontrando una gran conexión en sus jugadoras, pese a lo atípico de la convocatoria. A la espera de las cinco jugadoras de la WNBA, aunque Awa Fam y María Conde estuvieron ya en el banquillo, el técnico de Lugo tiene bien rodado al resto de jugadoras, con lo que la elección de las 12 será complicada.

Ante Mali, España volvió a mostrar mucho poderío en el rebote, 19 de valoración María Araújo, aunque entre esas estrellas al otro lado del charco faltan pívots como Raquel Carrera, Megan Gustafson y la propia Fam, y también mucho acierto desde la línea de tres (16/25). Además, la dirección de juego estuvo a muy buen recaudo con Mariona Ortiz, Iyana Martín y Maite Cazorla.

La confianza del triple y la autoridad de España dio una buena renta ya en el primer cuarto (25-14), donde Alba Torrens ejerció de capitana para marcar el camino también en el regreso a un Mundial ocho años después. Pese a algunas pérdidas, el pero del encuentro, aunque también fruto del alto ritmo y de las pruebas sobre la pista maña, la selección amasó una buena renta en la primera parte.

Las de Méndez sortearon bien la defensa física de las africanas con un poderoso uno contra uno, además de ese acierto exterior. Aminata Sangare, ex del Bàsquet Zaragoza y ahora en el Leganés, fue la mejor de las africanas, que no tuvieron respuesta al vendaval anfitrión. Martín y Cazorla se fueron a dobles dígitos de anotación al vestuario, y un 50-26 para una España que no quiso levantar el pie, cuando queda menos de una semana para su debut en el Mundial.

Torrens, que quiere su cuarta medalla Mundobasket, volvió a marcar el camino en la reanudación, y la bases españolas pasaron por encima de Mali, la que será segundo rival de las de Méndez en la Copa del Mundo. La subcampeona de Europa se fue con 75-45, momento para terminar de dar a todas las jugadoras su rol y rematar la cuarta victoria en cuatro partido de la gira.

Como test para la doble ración con la que comenzará el Mundial, viernes 4 de septiembre contra Alemania y al día siguiente por la mañana contra esta Mali, la selección española se mide este domingo sin casi descanso a una China que también estará en la gran cita del verano, último test para una de las favoritas al podio.