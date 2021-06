España sigue creciendo por el camino de octavos

Las de Mondelo arrollan a Eslovaquia y volverán a jugar este lunes tras llevarse Bielorrusia la vía rápida a cuartos

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La selección española femenina de baloncesto venció (93-61) con holgura a Eslovaquia este domingo en La Fonteta, como cierre de la primera fase del Eurobasket 2021 de Valencia, una gran actuación que no le dio el billete directo a cuartos dentro del Grupo A.

Las de Lucas Mondelo dieron un paso más en el torneo, pero no dependían de sí mismas para tener esa vía rápida. Bielorrusia, verdugo español del primer partido, ganó (54-78) a Suecia y se quedó el primer puesto. España, segunda, jugará octavos de final este mismo lunes contra Montenegro, tercera del Grupo B.

La vigente doble campeona no especuló pensando en su camino hacia el ansiado triplete, sabiendo que ya no podía ser primera, ante un rival que sabía que si perdía se iba a casa. Eslovaquia plantó cara, en especial en el segundo cuarto, pero la defensa de España no dejó de crecer. Cristina Ouviña (17 puntos) y Silvia Domínguez (14 puntos y 5 asistencias) fueron las más destacadas.

El inicio de las de Mondelo fue en la línea del partido ante Suecia. Ndour tomó las riendas y España dejó un fuerte parcial de inicio (21-13). El triple animó a las eslovacas, así como buenas entradas desde el banquillo para reaccionar al 29-13 de las españolas para poner un ajustado 39-32.

España volvió a la carga tras el descanso y con Laia Palau y Ouviña a los mandos logró abrir brecha hasta la veintena. Así resolvió el partido la campeona (62-45), con una defensa clave, de cara a un último cuarto que levantó la ola en la grada, con rotación y detalles de Mondelo en busca de seguir creciendo para los cruces.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: ESPAÑA, 93 - ESLOVAQUIA, 61. (39-32, al descanso).

--EQUIPOS:

ESPAÑA: Palau (-), Ouviña (17), Quevedo (8), Gil (11) y Ndour (10) --quinteto inicial--; Domínguez (14), Casas (4), Conde (10), Rodríguez (9), Carrera (-), Cazorla (10) y Ginzo (-).

ESLOVAQUIA: Stasova (-), Dudasova (10), Prazenicova (9), Oroszova (7) y Jakubcova (9) --quinteto inicial--; Remenarova (5), Sujova (2), Palenikova (15), Fekete (2), Kovacikova (2), Martiskova (-), y Moravcikova (-).

--PARCIALES: 21-13, 18-19, 25-13, 29-16.

--ÁRBITROS: Liszka, Bissuel y Cavara. Sin eliminadas.

--PABELLÓN: La Fonteta.