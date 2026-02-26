Los jugadores de la selección española durante un entrenamiento en Riga previo a su duelo con Ucrania - FEB

España busca una victoria clave y crecer en Riga

La selección española de baloncesto abre ante la competitiva Ucrania la segunda 'ventana' de clasificación para el Mundobasket 2027

La selección española masculina de baloncesto afrontará este viernes la segunda 'ventana' de clasificación para la Copa del Mundo que acogerá Catar en 2027 con el primero de sus dos duelos ante Ucrania, a la que rinde visita en Riga (14.00 horas/Teledeporte) en busca de alargar su buen comienzo bajo el mando de Chus Mateo.

La capital letona acoge el primero de los dos encuentros que disputarán ambos combinados, con el segundo programado para el lunes 2 de marzo en el Palacio de los Deportes de Oviedo donde España espera incluso sellar ya su pase matemático para la segunda fase después de su prometedor arranque el pasado mes de noviembre.

El estreno de Mateo como nuevo seleccionador fue óptimo y vino acompañado de dos triunfos, uno casi obligado a domicilio ante Dinamarca y menos brillante (64-74) que el segundo, ante una Georgia, verdugo en el pasado Eurobasket y con alguna de sus figuras como Tornike Shengelia y Gio Shermadini, pero que fue avasallada (90-61) en Tenerife por ese baloncesto ofensivo que quiere imponer el madrileño.

Ahora, de nuevo con poco tiempo para trabajar y acoplar sistemas, la doble campeona del mundo tratará de ser competitiva ante una Ucrania que también cerró invicta su arranque tras ganar a domicilio de una forma un tanto sorprendente al combinado georgiano (79-92) y de imponerse con autoridad al danés (88-71).

El seleccionador, en gran medida por las lesiones, no ha podido mantener el primer bloque de jugadores con los que contó en su primera lista, y ha tenido que renovar algo su equipo sin piezas importantes y experimentadas con el combinado nacional como el base de Unicaja Alberto Díaz o el alero de Dreamland Gran Canaria Miquel Salvó, Dani Díez (Recoletas Salud San Pablo Burgos) o con un prometedor joven como el ala-pívot Great Osobor, lesionado además de gravedad ante Georgia.

Con todo, el exentrenador del Real Madrid mantiene a diez de los jugadores de su primera 'ventana', liderados por el capitán Jaime Fernández y el alero Santi Yusta, a los que ha añadido a dos veteranos como el ala-pívot Pierre Oriola, campeón del mundo en 2019 y bronce del Eurobasket en 2017, y el base Ferrán Bassas, ambos del (BAXI Manresa), un joven valor como el escolta del Valencia Basket Isaac Nogués, miembro de la Sub-19 campeona del mundo en 2023, y el alero Sergi Martínez (Bàsquet Girona).

Todos ellos han tenido cuatro días para continuar adaptándose al estilo alegre que quiere implantar Mateo y que tendrá un buen examen ante una Ucrania sin jugadores tan conocidos de ligas importantes, pero que ya ha demostrado su peligro y competitividad en este grupo. Además, en su último duelo con la selección española, también en Riga, vendió muy cara su derrota por 76-77, mientras que en la clasificación para el anterior Mundial sí se impuso por 76-65, en lo que es su único triunfo en seis enfrentamientos.

El pívot Artem Pustovyi, del MoraBanc Andorra y con mucha experiencia en el baloncesto español, es seguramente una de las principales referencias del equipo ucraniano junto al joven base Oleksandr Kovliar, su líder en sus dos primeros partidos donde firmó 59 puntos, 31 ante Georgia y 28 ante Dinamarca, y 17 asistencias (6 y 11), y al ala-pívot Viacheslav Bobrov, muy poderoso en el rebote (15 ante Georgia y 11 ante Dinamarca) y en defensa, fortalezas rivales que deberá contrarrestar España.

"En estos partidos sólo necesitamos agresividad y un baloncesto físico, porque España es un equipo al que si les dejamos jugar al baloncesto libremente, no habrá ninguna posibilidad de éxito contra ellos", advirtió Ainars Bagatskis, seleccionador ucraniano.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

UCRANIA: Kovlyar, Lypovyi, Tkachenko, Bobrov y Pustovyi --posible quinteto inicial-- Zotov, Lukashov, Sushkin, Tyrtyshnyk, Voynalovych, Bobrov, Skapintsev y Klitschko.

ESPAÑA: Bassas, Fernández, Yusta, Oriola y Guerra --posible quinteto inicial-- Cárdenas, Martínez, Paulí, Almansa, Alonso, Reyes, Costa, Busquets y Nogués.

--ÁRBITROS: Zurapovic, Marques y Ceccarelli.

--PABELLÓN: Xiaomi Arena de Riga.

--HORA: 14.00/Teledeporte.