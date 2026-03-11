España da una paliza a Nueva Zelanda en el inicio del Premundial

Megan Gustafson y Awa Fam celebran una canasta de la selección española de baloncesto. - FEB / ALBERTO NEVADO

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto ha ganado este miércoles por un rotundo 99-50 a la de Nueva Zelanda con papel destacado de la pívot Megan Gustafson, en un partido correspondiente a la primera jornada del torneo clasificatorio para el próximo Campeonato del Mundo, que se está disputando en San Juan de Puerto Rico.

En el Coliseo José Miguel Agrelot de la capital puertorriqueña, el equipo entrenado por Miguel Méndez empezó fallón y encajando un parcial de 2-6, pero María Conde y el resto de la unidad 'B' se pusieron pronto las pilas. La defensa con ellas mejoró, sobre todo en acciones de 1 vs 1, y a la larga aumentó la producción ofensiva dentro de la 'pintura'.

A raíz de eso remontó España y una canasta de Conde desde la esquina puso el 20-9 en el marcador a 29.3 para acabar el primer periodo. Aunque ahí la seleccionadora neozelandesa pidió tiempo muerto, la dinámica siguió al inicio del siguiente periodo gracias a Iyana Martín y Megan Gustafson.

La selección entrenada por Natalie Hurst acusó su endeblez atrás y su falta de puntería de cara al aro, a excepción de Tegan Graham. Las otras integrantes del quinteto titular, como Rebecca Pizzey, apenas aportaban puntos y entonces España se despegó con el acierto en sus lanzamientos de Helena Pueyo y de Raquel Carrera junto a las asistencias de María Araújo.

Para colmo de Nueva Zelanda, Pizzey cometió su cuarta falta personal a los 18 segundos de haber regresado del descanso (47-22) y eso menguó las rotaciones de Hurst para el poste bajo, así que Gustafson sacó provecho de ello bregando. Además, estrenaron su casillero de puntos Elena Buenavida, Mariona Ortiz, Aina Ayuso y Paula Ginzo, en conexión con Maite Cazorla.

Como muestra de la clara superioridad española, Araújo coló un triple esquinado para situar el 67-29, quedando aún 4:30 hasta terminar un tercer cuarto de intercambio de canastas con escasa incertidumbre. Estaba siendo un recital de España en ataque y un buen ejercicio de presión defensiva, si bien las gradas en 'El Choli' estaban prácticamente vacías.

Habiendo empezado a las 14.00 horas de Puerto Rico, y sin presencia de la selección anfitriona, la grata actuación española era en realidad una función privada para Méndez, para Hurst y los demás inquilinos de ambos banquillos. Con un severo 77-36 se llegó al minuto 30, dando paso a un cuarto cuarto sin historia e ideal para que España dosificase su minutaje.

Enfrente, Sharne Robati había destacado en la anotación, pero nadie más cogió las riendas y el reloj se consumió sin casi interrupciones. Gracias a su victoria de paliza y sin sobresaltos, España afrontará este jueves contra Senegal su segundo partido del Premundial con una actitud al alza.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 99 - NUEVA ZELANDA, 50 (47-22, al descanso).

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Cazorla (9), Ortiz (2), Pueyo (6), Fam (7) y Carrera (8) --quinteto inicial--; Araújo (8), Ayuso (5), Martín (11), Ginzo (7), Buenavida (4), Gustafson (20) y Conde (12).

NUEVA ZELANDA: Dalton (1), Graham (9), Robati (12), Shearer (3) y Pizzey (5) --quinteto inicial--; Hokianga (2), E. Rogers (2), B. Rogers (-), Kirisome (-), Strawbridge (-), Tofaeono (14) y Whittaker (2).

--PARCIALES: 22-9, 25-13, 30-14 y 22-14.

--ÁRBITROS: Krejic (SVN), García (URU) y Davidson (MAD). Sin eliminadas.

--PABELLÓN: José Miguel Agrelot.