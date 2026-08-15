España firma otro podio en el Eurobasket masculino Sub-16 - FIBA

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española Sub-16 masculina se subió al podio del Campeonato de Europa de la categoría celebrado en Oradea (Rumanía) al imponerse (93-96) este sábado a Lituania por el bronce.

España mandó con holgura en el marcador pero tuvo que sufrir en los últimos cinco minutos por el intento de remontada rival. Con un 35-60 al descanso, los de Miguel López-Palacios ataron para España la quinta medalla de formación este verano.

Pablo Mera (14 puntos y 19 de valoración), Rhys Robinson (16) y Ryan Vincent (10, 9 rebotes y 17 de valoración) fueron los mejores. El bronce en este Europeo Sub-16 se suma al oro en la Sub-18 femenina, la plata en Sub-17 femenina y los bronces de las dos Sub-20, a falta de la participación europea de la Sub-16 femenina.