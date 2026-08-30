La selección española de baloncesto entrenando en el Telekom Center de Atenas - FEB

España y Grecia miden sus urgencias

El equipo de Chus Mateo afronta una dura visita en Atenas en busca de resarcirse del revés ante Portugal y no complicarse el camino al Mundial

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto afrontará este lunes (18.00 horas/Teledeporte) un importante partido para no arrojar urgencias a su futuro en la clasificación para el Mundial de Catar de 2027, una visita a una más urgida Grecia frente al que tratará de resarcirse de su inoportuno tropiezo en Zaragoza ante Portugal.

El inicio de la segunda fase de clasificación no ha empezado nada bien para la doble campeona del mundo, que cayó en el Pabellón Príncipe Felipe ante un rival que la supo contener y que terminó derrotándola con cierta claridad (89-95) en un encuentro demasiado errático de los de Chus Mateo, que tendrá poco tiempo para corregir cosas de cara a un choque en teoría de más nivel en el Telekom Center, el OAKA ateniense, donde le espera un combinado heleno con muchas más necesidades.

España concedió demasiadas segundas oportunidades por culpa de los 18 rebotes ofensivos que capturaron los portugueses con la energía de su NBA Neemias Queta, pero sobre todo cometió demasiadas pérdidas, 19, muchas producto de la precipitación en la que terminó cayendo el equipo local, que encadenó su segunda derrota consecutiva camino de Catar tras perder ante Georgia en el cierre de la primera fase y tras desperdiciar una veintena de puntos.

Y en las dos derrotas, a la selección española pareció que le costó replicar la intensidad que pusieron ambos rivales y que seguramente sea la que le aplique también Grecia, aún más por su urgencia clasificatoria y por el hecho de jugar ante su entusiasta afición que siempre da ese plus a los suyos.

Pese a todo, las alarmas todavía no deben sonar en el bando nacional. España continúa en cabeza de su grupo con un balance de 5-2, igualado con Ucrania, a la que tiene ganado el 'basket average' y con un triunfo de diferencia sobre Montenegro, Portugal y Georgia. A dos están los griegos, derrotados 82-76 el viernes ante el combinado ucraniano y que si caen contra la tetracampeona europea que quiere llegar con más calma a la 'ventana' de noviembre, donde ya no podrá contar con los Euroliga ni con los NBA.

Chus Mateo, que tras la derrota ante Portugal recordó el tema físico y que al equipo le faltan "horas de vuelo", lanzó en la previa un mensaje a la calma ante la situación, una tranquilidad que espera que tenga un equipo que necesita que algunos de sus jugadores más veteranos como los hermanos Hernangómez o Jaime Pradilla, discretos en Zaragoza, ayuden a los más jóvenes como el prometedor Aday Mara, que debutó con 12 puntos y 6 rebotes.

El nuevo jugador de los Oklahoma Thunder City fue uno de los que aportó dobles dígitos junto a Darío Brizuela, Joel Parra y un Álvaro Cárdenas que va a más en cada cita con la selección. En esta ocasión, Alberto Díaz, descartado el viernes, entrará entre los 12 elegidos en lugar de Santi Yusta, que descansará junto de nuevo a Izan Almansa.

Una buena función colectiva se antoja vital para batir a una Grecia que fue la verdugo el verano pasado en el Eurobasket, donde se impuso por 90-86 para certificar la sorprendente eliminación en la fase de grupos, aunque entonces en sus filas estaba su gran estrella, Giannis Antetokounmpo, que rozó el 'triple doble' con 25 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias, y el veterano base Kostas Sloukas.

Vasilis Spanoulis no puede contar con ninguno de ellos, pero sí con otras piezas importantes como el nacionalizado Tyler Dorsey, peligroso si se 'enchufa' ofensivamente, veteranos como Nick Calathes y Kostas Papanikolau, u otros jugadores conocidos como Konstantinos Mitoglou o los dos hermanos de la estrella de la NBA con los que espera poner fin a una mala racha de tres derrotas seguidas que han complicado que pueda estar en el próximo Mundobasket.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

GRECIA: Calathes, Netzipoglou, Dorsey, Papanikolau y K.Antetokounmpo --posible quinteto inicial-- T.Antetokounmpo, Larentzakis, Mitoglou, Toliopoulis, Kalaitzakis, Karagiannidis y Bazinas.

ESPAÑA: Cárdenas, González, J.Hernangómez, Pradilla y W.Hernangómez --posible quinteto inicial-- Díaz, Brizuela, Mara, Miller, Saint-Supéry, De Larrea y Parra.

--ÁRBITROS: Liszka (POL) Vulic (CRO) y Proc (POL).

--PABELLÓN: Telekom Center de Atenas.

--HORA: 18.00/Teledeporte.