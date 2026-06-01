España inicia la defensa del título mundial masculino de 3x3 con un triunfo y una derrota - FEB

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto 3x3 ha iniciado este lunes la Copa del Mundo, que se celebra hasta el próximo domingo en Varsovia y en la que defiende título, con una victoria ante Australia (21-12) y una derrota frente a Serbia (12-16).

El cuarteto español, formado por Carlos Martínez (Valencia Basket 3x3), Guim Expósito (DeQing), Diego de Blas (Fuengirola 3x3) e Iván Aurrecoechea (Valencia Basket 3x3), inició la jornada con un sólido triunfo ante los oceánicos. Con 11 puntos y 7 rebotes, Aurrecoechea se erigió como protagonista del encuentro.

Posteriormente, en su segundo partido del Grupo A, los de Pedro Meléndez se cruzaron con el combinado escandinavo, que se apoyó en los nueve tantos de Strahinja Stojacic para doblegar a los actuales campeones de la competición.

La selección nacional tratará de certificar su pase a las eliminatorias este miércoles 3 de junio, cuando cierre la fase de grupos frente a Austria y a Madagascar. El primer clasificado accederá directamente a cuartos de final y el segundo y el tercero disputarán una eliminatoria previa.

España afronta su cuarta participación en el torneo masculino en busca de repetir el oro del año pasado en Mongolia, donde doblegaron a Suiza (21-17) en la final. Este martes, será el turno del combinado femenino, dirigido por Sandra Ygueravide.