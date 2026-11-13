España se juega en Bulgaria un temprano liderato de grupo

Alba Torrens, durante un partido con la selección española de baloncesto. - FEB / ALBERTO NEVADO

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto visitará este sábado (18:00 horas) a la selección de Bulgaria durante la jornada 2 de la segunda ronda en la fase clasificatoria para el Eurobasket 2027, tras el susto vivido el pasado martes con su apurada victoria (73-71) contra la República Checa en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

La joven base ovetense Iyana Martín fue profeta en su tierra y lideró los planes de ataque para España, pero del buen arranque general se pasó a la remontada checa y a un desenlace que sonrió por poco a las pupilas de Miguel Méndez. Un par de buenas defensas finales provocaron pérdidas de balón y que Chequia muriera en la orilla pese a haber remado tanto.

Bastante sufrió 'La Familia' por los triples de Petra Holesinska y, por ello, en su segundo compromiso de esta 'ventana' quizá la clave sea ajustar mejor la respuesta ante el perímetro rival. El Arena SamElyon de la ciudad de Samokov será testigo de otra prueba más para Méndez y su 'staff', combinando la presencia de jóvenes promesas con las veteranas.

Txell Alarcón y Blanca Millán fueron los descartes del seleccionador en la cita de Oviedo, así que ambas presumiblemente tendrán opciones de jugar ahora ante una Bulgaria que solventó con triunfo amplio, por 91-74, su encuentro frente a Croacia en la jornada 1 de este Grupo J.

Comandaron esa victoria la escolta Borislava Hristova, autora de 28 puntos, y la pívot Khaalia Hillsman, con 24 puntos y nueve rebotes en su bagaje, en un duelo roto al regreso del descanso y especialmente durante el cuarto periodo. Entrenada por Tatyana Gateva, esta selección búlgara buscará repetir sonrisas sobre el parqué del mismo Arena SamElyon.

No en vano, Bulgaria ha ganado siete de sus ocho últimos compromisos oficiales, habiendo liderado el Grupo E de la primera ronda con balance de 5-1 tras enfrentarse a Montenegro, a Ucrania y a Azerbaiyán. Eso sí, su historial ante España es bien distinto, si bien hace casi nueve años que estas dos selecciones no chocan en un encuentro de tinte oficial.

El último precedente data del 13 de febrero de 2018, con un abrumador 97-57 favorable a 'La Familia' en el Polideportivo Multiusos Aguas Vivas de Guadalajara, que además apuntaló su clasificación para el Eurobasket del siguiente año, bajo las órdenes de Lucas Mondelo en el banquillo.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BULGARIA: Dimitrova, Hristova, Konstantinova, Ivanova y Hillsman --posible quinteto inicial--; Stoyanovska, Georgieva, Kostova, Manolova, Koleva, Nikolova y Boneva.

ESPAÑA: Martín, Pueyo, Torrens, Ginzo y Carrera --posible quinteto inicial--; Ortiz, Ayuso, Cazorla, Alarcón, Vilaró, Millán, Araújo, Etxarri y Pendande.

--ÁRBITROS: Cetkovic (MNE), Ignatiou (CHP) y Ferevski (MKD).

--PABELLÓN: Arena SamElyon.

--HORA: 18:00 horas/Teledeporte.