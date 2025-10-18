España logro un oro histórico en el Europeo de Baloncesto en Silla

Los jugadores de la selección masculina de baloncesto en silla de ruedas celebran su oro en el Europeo de Sarajevo 2025 - IWBF/BSR ESPAÑA

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El baloncesto en silla de ruedas español vivió este sábado otro día histórico con la conquista por parte de la selección masculina de la medalla de oro en el Campeonato de Europa que se disputó en Sarajevo tras derrotar en una emocionante final a Gran Bretaña, defensora del título, por 69-72.

España nunca había conquistado el título continental y lo hizo en su cuarto intento y después de haber perdido sus tres finales anteriores en los años 1995, 2019 y 2023. A la capital bosnia acudía con un equipo renovado, con seis novedades respecto al sinsabor de los Juegos Paralímpicos de París de 2024, pero el trabajo de Abraham Carrión ha funcionado y el combinado nacional firmó un torneo perfecto, sin perder ninguno de sus partidos y coronado en un último encuentro que quedará para el recuerdo.

Todo labrado desde una gran puesta en escena de la hasta este sábado actual subcampeona de Europa, que tenía enfrente a la poderosa Gran Bretaña, desarbolada al principio y que llegó a ir 14 puntos abajo, pero capaz de rehacerse para ponersr por delante y pelearle hasta el final el metal dorado a los españoles, liderados una vez más por Manu Lorenzo, autor de 20 puntos y 6 rebotes, y por Ignacio 'Pincho' Ortega, que dejó un gran 'doble-doble' de 15 tantos y 10 capturas, además de 5 asistencias.

La final en Sarajevo medía a las dos mejores selecciones del campeonato, sobre todo la británica, defensora del título y a la que nadie había podido casi ni inquietar hasta el momento. Pero España ya avisó desde el salto inicial que iba a plantar cara y la pareja Lorenzo-Ortega empezó 'enchufada'. Dos triples seguidos, de 'Pincho' y de Óscar Onrubia, despegaron a los de Abraham Carrión, que jugaron un gran baloncesto en los primeros diez minutos para dominar por 17-29.

Gran Bretaña había ido reaccionando y fue igualando las cosas, sobre tras verse 14 abajo (17-31). Pero el combinado español supo resistir y mantenerse por delante en el electrónico, aunque un triple de Lee Fryer auguraba una segunda parte muy emocionante en el pabellón de la capital bosnia (34-40).

España se resistía a ceder su iniciativa en la final y continuó concentrada tras el paso por los vestuarios. Un triple de Onrubia atajaba la reacción rival (47-55), pero la tensión se mantenía ya para los diez últimos minutos (53-57) que iban a poner a prueba la madurez de la selección dirigida por Abraham Carrión.

Sobre todo cuando los británicos se colocaron por primera vez en todo el partido por delante y una canasta de Gregg Waburton les colocó 61-58 a falta de cinco minutos. Ortega igualó con un '2+1' y el equilibrio continuó hasta los instantes finales, con empate a 69 tras una canasta de Lorenzo a falta de 1:40.

Gran Bretaña perdió el balón, Onrubia volvió a poner por delante a España y, tras un triple fallado por los británicos, 'Pincho' Ortega sólo anotó uno de sus dos tiros libres (69-72). Onrubia no acertó la canasta de la sentencia y la todavía campeona tuvo un triple para forzar la prórroga, pero el aro repelió el intento y el combinado nacional alcanzó la gloria europea.