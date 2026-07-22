España podrá hacer un quinteto NBA en esta ventana hacia el Mundial 2027

Archivo - Santi Aldama antes de un partido internacional con España - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, ha convocado este miércoles a cinco jugadores de la NBA, algo que España no lograba reunir en una misma lista desde hace años, para afrontar los dos próximos partidos de la segunda fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027, ante Portugal y Grecia, con el regreso de Santi Aldama y la vuelta también de Aday Mara tras no haber estado en la última ventana FIBA.

La lista está encabezada por el ala-pívot de los Dallas Mavericks Santi Aldama, ausente en la anterior convocatoria, y cuenta además con el pívot Aday Mara (Oklahoma City Thunder), el base Sergio de Larrea (Dallas Mavericks), el alero Baba Miller (Los Angeles Clippers) y el escolta Hugo González (Boston Celtics), conformando un inédito 'quinteto NBA' para el combinado nacional.

Junto a ellos, Mateo mantiene el bloque de jugadores con experiencia internacional liderado por los hermanos Willy y Juancho Hernangómez (Panathinaikos), además de Alberto Díaz (Unicaja), Darío Brizuela (Barça), Santi Yusta (Anadolu Efes), Jaime Pradilla (Real Madrid), Joel Parra (Barça), Izan Almansa (Real Madrid), Álvaro Cárdenas (Valencia Basket) y Mario Saint-Supéry (Valencia Basket).

La lista está compuesta por 15 jugadores que forman, para la FEB, un "grupo ilusionante y repleto de talento" que mezcla la juventud de las nuevas generaciones (con dos campeones del Mundo Sub-19 en 2023 como Izan Almansa y Baba Miller) con jugadores ya asentados en la élite internacional (seis campeones de Europa en 2022: Willy y Juancho Hernangómez, Darío Brizuela, Joel Parra, Alberto Díaz y Jaime Pradilla) que repiten presencia.

España afrontará esta primera ventana de la segunda fase clasificatoria después de finalizar como líder de su grupo inicial con un balance de cinco victorias y una derrota. El conjunto español recibirá a Portugal el viernes 28 de agosto en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza y visitará a Grecia el lunes 31 de agosto, en dos encuentros clave en el camino hacia Mundial 2027 de Catar.

--CONVOCATORIA DE ESPAÑA.

BASES: Alberto Díaz, Sergio de Larrea y Álvaro Cárdenas.

ESCOLTAS Y ALEROS: Darío Brizuela, Hugo González, Mario Saint-Supéry, Santi Yusta, Joel Parra y Baba Miller.

ALA-PÍVOTS Y PÍVOTS: Santi Aldama, Jaime Pradilla, Izan Almansa, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez y Aday Mara.