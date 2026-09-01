España, tercera favorita para el Mundial según el 'Power Ranking' de FIBA

Las jugadoras de la selección durante un entrenamiento en Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina llega con buenas sensaciones a la disputa a partir del viernes del Mundial de Berlín tras una óptima preparación que hace que la FIBA, en sus clásicos 'Power Ranking', la coloque como seria candidata a medalla.

Estos 'Power Rankings' son listas de predicción y análisis que ordenan a los combinados nacionales según su momento de forma actual antes de un gran torneo, pero que, como advierte la propia FIBA, es "totalmente subjetivo y no constituye un sistema de clasificación preciso", como se pudo comprobar, por ejemplo, con el oro en el Eurobasket 2022 de la selección española masculina, situada lejos de las favoritas en la previa por esta clasificación.

Ahora, el combinado que dirige Miguel Méndez mejora en una posición respecto al anterior que había publicado la FIBA gracias sobre todo a una preparación donde ha sumado por victoria sus cinco amistosos ante Alemania, Nigeria, Bélgica, Mali y China, sin contar prácticamente con sus cinco jugadoras de la WNBA, salvo Awa Fam y María Conde en el último duelo ante la actual subcampeona del mundo.

"España se prepara con buen pie y, gracias a sus buenas actuaciones y resultados, cuenta con una plantilla final sólida que refuerza la idea de que, tras la incertidumbre de no participar en 2022, todo volverá a la normalidad. El último escalón del podio está a su alcance y podrían conseguir su cuarta medalla en cinco ediciones. La intensidad defensiva deberá ser impecable y tendrán que estar acertadas en los tiros, pero es posible", apuntó la FIBA.

La actual sucampeona de Europa supera en este 'Power Ranking' a Bélgica, su verdugo en los dos últimos Eurobasket y a la que arrolló en su amistoso de preparación, y a otras dos candidatas como Australia y China, mientras que por delante tiene seguramente a las señaladas por todos como las dos grandes favoritas, los Estados Unidos, y una Francia que acude con un equipo de mucho potencial y que ya estuvo a punto de ganar a las americanas en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.