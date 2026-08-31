Miguel Méndez: "No voy a traer a ninguna jugadora, por buena que sea, que no ponga su talento al servicio del equipo"

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, en la presentación del equipo antes del Mundial 2027, en la sede de Endesa en Madrid. - DENNIS AGYEMAN / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, aseguró este lunes que no sabe "exactamente cómo está el equipo", pero si sabe que "está unido y eso es importante" antes del Mundial, que se disputa de este viernes al 13 de septiembre en Berlín (Alemania), un torneo al que no llevaría "a ninguna jugadora, por buena que sea, que no ponga su talento al servicio del grupo".

"Estoy contento, pero un poco en tensión porque no me gusta hacer cosas diferentes cuando las cosas funcionan. Es tarea de 'staff', tarea de diseñar bien los entrenamientos, priorizando mucho, aunque es algo que solemos hacer", expresó el técnico a los medios de comunicación en la sede de Endesa en Madrid sobre la preparación, con jugadoras ausentes, antes del Mundobasket.

En estos encuentros amistosos antes de la cita mundialista, Méndez no pudo contar con tres jugadoras -Raquel Carreras, Alicia Flórez y Megan Guftanson- por estar disputando encuentros en Estados Unidos, aunque quiso dejar claro que el objetivo es "jugar como un equipo". "Vamos a defender todas juntas, vamos a jugar mucho más al pase que al rebote. Que cada día aparezcan jugadoras nuevas, que no siempre sean las mismas, eso se mantiene, es estilo del entrenador", apuntó.

"Hay jugadoras que marcan mucho, unas con su bendita inconsciencia y otras con su estilo más reposado. Marca todo el equipo y en cada momento utilizaremos unas cosas u otras", agregó el seleccionador, que confesó que no sabe "exactamente cómo está el equipo". "Lo que sí sé es que el grupo está unido y eso es importante", defendió.

El técnico gallego sabe que "las jugadoras que llegan se van a poner al servicio del equipo". "Esa es una condición 'sine qua non' para estar aquí. No voy a traer a ninguna jugadora, por buena que sea, que no ponga su talento al servicio del equipo. Esto es lo primero y me parece clave", señaló.

"Tenemos que juntarnos, tenemos que hacer el mejor baloncesto posible. Tenemos que, cuando se pueda jugar muy bien y sacar los partidos adelante, sacarlos. Y cuando haya que bajar al barro, que estén dispuestas a remangarse y a sufrir juntas, y ganar no jugando bien. Esto en un campeonato largo es importante", añadió.

Y esta preparación atípica le pone "los pelos un poco como escarpias" al seleccionador. "Por un lado me motiva a dar una vuelta a todo, a todas las certezas. Y mi 'staff' me ayuda mucho, tenemos entrenadoras jóvenes, entrenadoras con experiencia, con experiencia jugando, con experiencia de asistente, con experiencia de primeras entrenadoras. Me pueden enseñar. Estoy dispuesto a abrir los ojos y a cambiar lo que tengamos que cambiar en un escenario muy diferente y que va a ser clave de cara al campeonato", concluyó.