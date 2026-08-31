España vuelve a caer y complica su camino al Mundial

Juancho Hernangómez en el Grecia-España - FEB

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto ha caído este lunes en la prórroga ante Grecia (108-106) en el segundo encuentro de la segunda fase clasificatoria del Mundial de Catar 2027, una tercera derrota consecutiva que acaba con el margen de los de Chus Mateo y que les obliga a reaccionar en la próxima 'ventana' para estar en la cita mundialista.

Después de la derrota en Zaragoza ante Portugal (89-95), segunda consecutiva, en el estreno de la segunda fase, los de Chus Mateo necesitaban reaccionar en un escenario emblemático como el Telekom Center de Atenas, donde Grecia necesitaba ganar sí o sí para evitar quedarse sin opciones mundialistas.

Contuvieron el empuje heleno en la primera parte a pesar del acierto de hombres como Dinos Mitoglou (29), pero a partir del tercer cuarto cedieron y marcharon a remolque frente a un equipo que castigó desde la línea de 6,75 -14 de 31-. Aún así, 'La Familia' se mantuvo en la lucha y, con un triple de Juancho Hernangómez en 'su' casa, el OAKA, forzó la prórroga. Sin embargo, España no pudo completar la remontada en el tiempo extra.

A pesar de todo, los españoles conservan el liderato del Grupo I con un balance de cinco victorias y tres derrotas. En la próxima 'ventana', se enfrentarán a domicilio a Montenegro el 26 de noviembre y recibirán el 29 del mismo mes a Grecia.

El tímido inicio de los de Chus Mateo en el OAKA hizo despegar al combinado heleno (8-0), que mantuvo a España más de tres minutos sin anotar. Rompió la sequía Hugo González con cuatro puntos consecutivos que acortaban el distancia (8-4), aunque Dinos Mitoglou, brillante en una primera mitad en la que llevó el peso de su equipo con 19 tantos, empezaba a hacer de las suyas (13-4).

Tras el primer tiempo muerto solicitado por el técnico español, se cortó la sangría (13-12). España empezaba a carburar, tanto que una canasta de Jaime Pradilla conseguía poner por primera vez a 'La Familia' por delante a falta de un minuto (17-18). Con Mario Saint-Supéry como máximo anotador del parcial con seis puntos y un 0-3 en triples, España cerró uno arriba el primer cuarto (19-20).

Sergio de Larrea lograba al fin estrenar la línea de 6,75 para ofrecer la máxima diferencia del partido (21-27). Los españoles controlaban bien el rebote, aunque cinco puntos seguidos de Mitoglou metían de nuevo a los hombres de Vassilis Spanoulis en el encuentro (26-27).

El ala-pívot del Panathinaikos exhibió un inmaculado 5 de 5 desde la línea de tres para cerrar un parcial de 8-3 que parecía hacer escaparse a los locales (38-34). Aún así, España consiguió frenar el ritmo heleno para plantarse en el descanso solo un punto por debajo y con todo por decidirse en la segunda mitad en el OAKA (43-42).

En la reanudación, la igualdad se mantuvo, pero las pérdidas (16) condenaron a los españoles, que claudicaron ante un Nick Calathes que contribuyó, con siete tantos, a incrementar la renta griega (56-49). Una canasta y un triple de Tyler Dorsey amenazaban con hacer la distancia insalvable (63-55).

El 2+1 de Aday Mara mantenía la calma con poco más de un minuto de cuarto por disputarse. Vassilis Toliopoulos, con un tiro de tres dentro, y otra pérdida española complicaban el panorama para el parcial definitivo (67-58).

Las defensas se impusieron a los ataques en el arranque del último cuarto. El base Nasos Bazinas ponía el +12 a falta de siete minutos y medio para el final, y España, que dominaba el rebote, no se rendía con un parcial de 5-0 que provocaba el tiempo muerto de Spanoulis (75-69).

Dorsey contenía la reacción española, antes de que Saint-Supéry y Joel Parra volviesen a golpear (75-73). Precisamente, un robo del alero del Barça llevaba los nervios al OAKA a falta de 2:45 (78-76). El enésimo triple de Dorsey elevaba la moral helena, y Pradilla anotaba dos tiros libres para mantener la tensión (81-78) y, poco después, para dejar a los suyos a uno (84-83).

A 15 segundos del final y tras una posesión desperdiciada de Grecia, Saint-Supéry erró su tiro de tres, y Dorsey, desde la línea de personal, puso el 86-83 con solo 14 segundos por jugarse. Juancho Hernangómez, con un triple, se encargó de mandar silenciar 'su' casa, como jugador del Panathinaikos, y mandar el partido a la prórroga (86-86).

El ritmo se desató en el tiempo extra, con Álvaro Cárdenas cogiendo protagonismo, hasta que una antideportiva de Aday Mara, que abandonaba la cancha eliminado, permitía a Grecia tomar ventaja (97-94). Los tiros libres movían los marcadores, y Darío Brizuela deja a los de Chus Mateo a tres a falta de 48 segundos (103-100).

El jugador del Barça anotaba otro triple a 22 segundos para establecer el momentáneo 107-105. Ya con solo 13 segundos de juego, los árbitros no pitaron una antideportiva a Joel Parra que hubiese permitido apretar todo, y una última posesión desaprovechada acabó con las esperanzas españolas.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GRECIA, 108 - ESPAÑA, 106 (43-42, al descanso; 86-86, tras el tiempo reglamentario).

--EQUIPOS.

GRECIA: Calathes (13), Dorsey (29), Charalampopoulos (4), K. Antetokounmpo (4) y Mitoglou (29) --quinteto inicial--; Larentzakis (2), Toliopoulos (11), Kalaitzakis (2), Karagiannidis (5), T. Antetokounmpo (6), Netzipoglou () y Bazinas (3).

ESPAÑA: Alberto Díaz (2), Brizuela (14), González (4), J. Hernangómez (5) y W. Hernangómez (-) --quinteto inicial--; Cárdenas (9), Miller (4), De Larrea (9), Pradilla (10), Saint-Supéry (16), Mara (15) y Parra (18).

--PARCIALES: 19-20, 24-22, 24-16, 19-28 y 22-20.

--ÁRBITROS: Liszka (POL) Vulic (CRO) y Proc (POL). Eliminaron a Aday Mara por faltas personales.

--PABELLÓN: Telekom Center de Atenas.