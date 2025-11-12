Estados Unidos se medirá al Resto del Mundo en el nuevo All-Star 2026 de la NBA

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos equipos formados por jugadores de Estados Unidos y un conjunto de jugadores internacionales se enfrentarán en el All-Star de 2026, que tendrá lugar en Los Ángeles el próximo 15 de febrero, en un torneo todos contra todos con cuatro partidos de 12 minutos, con los tres equipos contando con un mínimo de ocho jugadores.

"La National Basketball Association (NBA) y la National Basketball Players Association (NBPA) han anunciado un nuevo formato Estados Unidos vs. Resto del Mundo para el NBA All-Star Game 2026, ha anunciado la NBA en un comunicado.

Este nuevo formato del All-Star, que tendrá lugar en el Intuit Dome de Inglewood, California, la sede de los LA Clippers, se estrenará el próximo año, con la novedad de este enfrentamiento entre jugadores estadounidenses y otros del resto del mundo. Los tres equipos se enfrentarán entre sí, llegando a disputarse cuatro encuentros de 12 minutos cada uno. Para ello todos los conjuntos contarán con un mínimo de ocho jugadores.

El primer partido enfrentará al Equipo A contra el Equipo B, con el ganador midiéndose al Equipo C en el segundo choque. A continuación se disputará el duelo restante, con los dos conjuntos mejor clasificados accediendo al encuentro por el campeonato. En caso de empate, la diferencia de puntos en los dos partidos decidirá al equipo que accede a la final.

Como en años anteriores, se seleccionarán 24 'All-Stars', 12 por cada conferencia. Los cinco jugadores elegidos como titulares de cada conferencia serán seleccionados por los aficionados (50 por ciento del voto), los jugadores actuales de la NBA (25 por ciento) y una serie de medios de comunicación (25 por ciento).

Mientras que los siete jugadores elegidos como suplentes de cada conferencia serán seleccionados por los entrenadores principales de la NBA. Este año, los 'All-Stars' serán seleccionados sin tener en cuenta la posición. El proceso para asignar a los jugadores a los dos equipos de Estados Unidos se determinará más adelante.

Si la votación no da como resultado la selección de 16 jugadores de Estados Unidos y ocho jugadores internacionales (lo que puede incluir jugadores estadounidenses con vínculos con otros países si fuera necesario), el comisionado de la NBA, Adam Silver, seleccionará All-Stars adicionales para unirse a cualquiera de los grupos y así alcanzar ese mínimo. En ese caso, al menos uno de los equipos tendría más de ocho jugadores.