Ethan Happ ficha por el San Pablo Burgos

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Recoletas Salud San Pablo Burgos anunció este martes el refuerzo de nivel del pívot estadounidense Ethan Happ, quien firma por esta temporada para ayudar al equipo castellano a lograr la permanencia en la Liga Endesa.

"Ethan Happ (07/05/1996, Milan, Illinois, Estados Unidos) se incorpora a la plantilla del Recoletas Salud San Pablo Burgos para competir en la presente temporada de Liga Endesa acb. El pívot estadounidense de 2,08m dispone de pasaporte de Macedonia", dice el comunicado oficial sobre su fichaje.

Happ llega a Burgos con una importante experiencia en ACB, ex de Club Baloncesto Breogán, Dreamland Gran Canaria y Valencia Basket. El pívot abrió su carrera deportiva en la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos, donde formó parte de la plantilla de Wisconsin Badgers durante cuatro temporadas, entre 2015 y 2019.

Italia fue el primer destino europeo para un Happ que formó parte de Vanoli Cremona, Fortitudo Bologna y Dinamo Sassari, antes de poner rumbo a Alemania, país en el que disputó una campaña en las filas del Ludwigsburg. En el curso 2022/23, el estadounidense con pasaporte macedonio llegó a España. Su último destino fue el Valencia Basket donde no tuvo suerte con las lesiones.