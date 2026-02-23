El EuroBasket de 2025 tuvo un impacto de más de 283 millones de euros

Archivo - La selección alemana celebra su triunfo en la final del EuroBasket 2025 contra Turquía en Riga. - Edijs Palens / Xinhua News / ContactoPhoto

El Campeonato de Europa de baloncesto de 2025, disputado en Chipre, Finlandia, Letonia y Polonia y en el que logró el título Alemania tras derrotar (88-83) a Turquía en la final, estableció un nuevo récord de más de 283 millones de euros de impacto económico, según un estudio de Nielsen Sports.

El impacto ascendió a 283,6 millones de euros tras sumar datos económicos, mediáticos y sociales, a los que se restó el impacto ambiental, y superó los 270 millones de la edición de 2022 pese a que ésta se jugara en cinco ciudades (Berlín, Colonia, Milán, Praga y Tiflis) con una población acumulada mucho mayor.

Las ciudades anfitrionas del Eurobasket, Katowice, Limassol, Tampere y Riga, tuvieron un impacto directo en su economía de 218,9 millones de euros. Más de una cuarta parte de esa cifra (58,4 millones) correspondió al gasto de aficionados y espectadores, organizadores y asistentes acreditados, mientras que el resto fue la suma de los efectos inducidos.

Además, más de un tercio del total de 445.909 visitantes provino de fuera de los países anfitriones, y el valor de la cobertura televisiva, online y en redes sociales aumentó un 61 por ciento en comparación con la edición anterior, hasta alcanzar los 63,1 millones de euros.

Este enorme aumento se debió a que las audiencias acumuladas se duplicaron, alcanzando los 647 millones (frente a los 303 millones de 2022), con las mayores cuotas en Alemania, Polonia y Grecia, mientras que las impresiones en redes sociales se dispararon de 99 a 164 millones.

La metodología de Nielsen Sports, autora del estudio, incluyó datos de investigación primaria recopilados mediante encuestas in situ, monitoreo y evaluación multimedios, así como la experiencia y el conocimiento adicional de más de 150 estudios de impacto en ciudades anfitrionas.