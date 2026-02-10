La Euroliga abrirá otro proceso de venta para los aficionados afectados por los problemas técnicos de la preventa

Archivo - Telekom Center Arena - Stefanos Kyriazis / LiveMedia / AFP7 / Europa Pres

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Euroliga abrirá un proceso de venta especial para todos los aficionados afectados por los problemas técnicos de la preventa de entradas para la Final Four de la competición, que se celebrará en el Telekom Center Arena de Atenas entre el 22 y el 24 de mayo.

"La Euroliga informa a los aficionados que está revisando los problemas técnicos experimentados durante la preventa pública general de la Final Four 2026 de hoy, que impidieron que algunos aficionados completaran la compra de sus entradas", señaló la competición.

En este sentido, desveló que próximamente se abrirá "una venta especial" para todos los aficionados afectados, además de asegurar que se contactará directamente con todos ellos para "proporcionarles más detalles".

"La Euroliga se disculpa sinceramente por las molestias y confirma que esta venta especial garantizará un proceso de compra justo y equitativo para todos los aficionados afectados", concluyó.